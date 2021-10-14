快訊

高雄城中城大火／已釀46死 6樓以上傷亡慘重

幸運兒是你嗎？500元客庄券首波得獎號碼出爐 中獎率只有1%

IC Insights：台灣的半導體產業對全世界有多重要？

集微網 / 集微網

知名半導體分析機搆IC Insights將於本月晚些時候發佈《2021-2025年全球晶圓産能報告》，報告內容涵蓋半導體産業對台灣的重要性。

在 IC Insights 看來，未來全球經濟增長越來越依賴於先進電子系統的持續發展。這些系統中的關鍵組件是集成電路，沒有它就無法拓展先進的電子系統。

台灣人口有2400萬，半導體産業對其有多重要？

數據顯示，截至 2020年12月，台灣在全球任何國家或地區半導體産能佔比中是最高的。此外，中國大陸和台灣半導體産能份額相加，將佔全球總產能的37%左右，約為北美的3倍。

台積電爲首，台灣在全球領先（即<10nm）的芯片産能中佔有最大份額（63%，如下圖），以三星爲代表的韓國持有賸餘的 37%。

全球各區域在芯片不同工藝節點上的佔比

台灣的公司佔島內總産能的近90%。島內少數的非本土晶圓廠有美國Diodes，擁有的一個小型6英寸晶圓廠，以及美光擁有的兩個先進的12英寸DRAM 晶圓廠（分別是桃園的Fab 11晶圓廠，每月產能爲10萬零8000片，和台中Fab 16 晶圓廠，産能爲月産能 10萬片）。

台灣擁有全球22%的12英寸晶圓産能，緊隨韓國的25%。相比之下，北美僅佔11%。

台灣半導體總產能約80%來自代工生產。預計到 2021 年，台灣的純代工廠（即台積電、聯電、力積電等）將佔全球純代工市場總量的近 80%。目前，全球沒有比台灣更重要的半導體生産基地。

台積電 桃園

延伸閱讀

世界 攻化合物半導體商機

北美Infiniti為部分舊款車型提供免費升級無線Apple CarPlay服務

為何日贏得台積電芳心 在熊本砸千億日圓蓋晶圓廠？從2019年這件事說起

SEMI：功率暨化合物半導體晶圓廠產能2023年登頂

相關新聞

台積電將赴日設廠擴特殊製程 2022年開始建廠

台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭出席並釋出展望。魏哲家提到，在日本官方與客戶們...

業界大老：「有些生技公司 可以解套了」台灣首家SPAC人脈、金流揭祕

《財訊》報導指出，10月8日，美國那斯達克新掛牌的一家SPAC（特殊目的收購公司）公司，竟是來自台灣！這家公司名為Maxpro Capital Acquisition，是台灣Maxpro Venture投資公司所成立，總部就位在台北市信義計畫區

魏哲家：晶圓代工供應吃緊將延續至2022年

面對法人提問近期市況雜音四起，台積電總裁魏哲家今日在法說會重申，晶圓代工產能吃緊不只今年仍無法解決，且將延續到明年。

彭双浪：中國限電不影響台廠 但廉價享受回不去了

台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，公會會員廠商大部分沒受到中國限電措施影響，他預期中國能耗雙控、減少高耗能和低產出產業...

創造雲端生態系 伊雲谷獲台灣永續獎肯定

資訊服務商伊雲谷數位科技（6689）創造雲端生態系，為客戶提供一站式雲端服務，於聯合國永續發展目標（SDGs）之就業與經...

遠傳friDay影音推真人實境秀 綜藝觀眾成長近1.5倍

影視娛樂產業競爭白熱化，遠傳friDay影音持續深耕優質的影音內容，除了主打強檔電影外，近年積極引入日本、韓流影視內容，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。