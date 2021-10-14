IC Insights：台灣的半導體產業對全世界有多重要？

知名半導體分析機搆IC Insights將於本月晚些時候發佈《2021-2025年全球晶圓産能報告》，報告內容涵蓋半導體産業對台灣的重要性。

在 IC Insights 看來，未來全球經濟增長越來越依賴於先進電子系統的持續發展。這些系統中的關鍵組件是集成電路，沒有它就無法拓展先進的電子系統。

台灣人口有2400萬，半導體産業對其有多重要？

數據顯示，截至 2020年12月，台灣在全球任何國家或地區半導體産能佔比中是最高的。此外，中國大陸和台灣半導體産能份額相加，將佔全球總產能的37%左右，約為北美的3倍。

以台積電爲首，台灣在全球領先（即<10nm）的芯片産能中佔有最大份額（63%，如下圖），以三星爲代表的韓國持有賸餘的 37%。

全球各區域在芯片不同工藝節點上的佔比

台灣的公司佔島內總産能的近90%。島內少數的非本土晶圓廠有美國Diodes，擁有的一個小型6英寸晶圓廠，以及美光擁有的兩個先進的12英寸DRAM 晶圓廠（分別是桃園的Fab 11晶圓廠，每月產能爲10萬零8000片，和台中Fab 16 晶圓廠，産能爲月産能 10萬片）。

台灣擁有全球22%的12英寸晶圓産能，緊隨韓國的25%。相比之下，北美僅佔11%。

台灣半導體總產能約80%來自代工生產。預計到 2021 年，台灣的純代工廠（即台積電、聯電、力積電等）將佔全球純代工市場總量的近 80%。目前，全球沒有比台灣更重要的半導體生産基地。