遠傳friDay影音推真人實境秀 綜藝觀眾成長近1.5倍

影視娛樂產業競爭白熱化，遠傳friDay影音持續深耕優質的影音內容，除了主打強檔電影外，近年積極引入日本、韓流影視內容，創造與其它OTT平台的差異化，培養了一群喜好日韓影視的忠實客群；同時觀察到台灣觀眾對實境秀的喜好，遠傳friDay影音持續引進多元的真人實境綜藝節目，讓平台的綜藝節目的觀影人數在一年內成長近1.5倍，提供觀眾更多選擇。10月起遠傳friDay影音全網獨家推出自製原創實境綜藝節目《極島冒險 溜浪玖壹壹 第２季》，也搶下多部備受期待的獨家日、韓劇，致力提供觀眾時下流行的日韓娛樂內容，保證觀眾驚喜連連！

2020年遠傳friDay影音與灰魚影像製作公司合作，推出全台首檔原創IP「明星+寵物」真人實境節目《極島冒險 溜浪玖壹壹》，在遠傳friDay影音上架以來好評不斷！節目直擊平民天團玖壹壹成員洋蔥、建志和春風到蘭嶼當地開設一間友善寵物餐酒館，用純樸的心境尋找在地文化，節目首播期間打敗收視常勝軍的韓綜《Running Man》，成為綜藝類第一名，期間也帶動新註冊用戶成長3成，也讓外界看見台灣製作團隊的創作實力。

遠傳friDay影音乘勝追擊，今年則推出《極島冒險 溜浪玖壹壹 第２季》，同樣傳遞尊重文化、原生、公益的精神，這回落腳在台東金崙鄉，玖壹壹三人經營一間「極島大飯店」，透過與客人的互動，修復逐漸被遺忘的部落精神。節目嘉賓邀請首次參加真人秀的金馬影后陳淑芳、金鐘視帝吳慷仁，一同在金崙極島大飯店達成極島冒險的使命，節目將於10/22上架，挑戰第一季的千萬觀看佳績！

秋季日劇最受矚目的幾部戲劇，也即將於遠傳friDay影音開播，包含引爆日迷社群討論的《SUPER RICH超級有錢》，由江口德子主演，赤楚衛二、町田啓太共演。江口德子扮演40多歲的電子書社長冰河衛，出身豪門，然而自小父母雙亡，封閉自己的心，過著多金缺愛的人生，直到遇見出身窮困的實習生春野優，面對像小狗一樣的溫暖男子，也逐漸卸下心防。

此外，在日本締造每季平均近20%收視率的日劇傳奇《派遣女醫X第7季》，由米倉涼子與原班人們強勢回歸 ! 全新的第七季將會以新冠肺炎疫情作為背景，女主角大門未知子冒著未知的感染風險，在現場來回穿梭搶救病患，展現大無畏的醫護精神，收視氛圍頗為應景。《Avalanche雪崩》則由頹廢、帥氣的綾野剛主演，福士蒼汰、木村佳乃等演員神秘共演，並和日本奧斯卡導演藤井道人再次攜手合作，講述主角羽生誠一是充滿謎團的不法集團「Avalanche」的成員，秘密進行各種不為人知的任務，是一部劇場型惡黨娛樂劇。多部獨家強檔日劇，不容錯過。

遠傳friDay影音近年韓劇表現不俗，月月推出獨家韓劇，從年初的《哲仁皇后》、《女神降臨》創下最高收視佳績，帶動整體戲劇較去年同期成長逾5成，均是今年網路討論的熱門話題，目前跟播中的獨家《紅天機》、《黑色太陽》也分列戲劇收視冠、亞軍，網路討論度持續發燒中。11月起，也即將獨家推出今年最受觀眾期待的超強卡司韓劇，包含由金秀賢、車勝元主演的《某一天》，改編自英劇《司法正義》，講述一名大學生成為殺人案的嫌犯，遇上一名三流律師所展開人性與司法制度間的矛盾過程。

另外，由超強卡司宋慧喬、張基龍主演的《現正分手中》，則是以離別為主題的愛情故事，話題度超高，也是韓劇迷的必看作品。《憂鬱症》則是林秀晶、百想藝術大賞新人獎得主-李到晛共同主演，劇情描述喜歡數學的老師和數學天才學生，展開虐心的「姐弟戀+師生戀」，挑戰世俗眼光的故事。 《衣袖紅鑲邊》則是李俊昊、李世榮主演，想要守護自己生活的宮女，以及一切以國家為優先君王之間的宮廷禁戀羅曼史。喜愛韓劇的戲迷，可以一路追劇到年底，不劇荒！