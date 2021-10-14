Google策略合作攜手樺漢 攻智能製造

Google 今（14）日舉行Google Cloud 2021 線上媒體聚會，並邀請工業電腦大廠樺漢科技（6414）董事長朱復銓、總經理蔡能吉分享與 Google Cloud 的策略合作計畫，這也是Google首次宣布攜手樺漢。朱復銓表示，雙方合作最先產生效益會是在智能製造這一塊，「開始推出很多合作方案，且很多專案正在推動」。

朱復銓指出，Google有很多技術，在進入重新規劃與下世代開發上，例如Google眼鏡Glass，將可大量使用在工業與智能製造與硬軟整合的平台式服務。每個公司有不同數據與分散式雲的需求，樺漢旗下的德國大廠Kontron也會開始將Google的雲導入，此外，帆宣（6196）系統也可以開始加入，透過樺漢母體從幾個領域開始著手進行。

朱復銓表示，這段時間已開始將此平台式的服務與客人介紹，效益相當大「客戶都相當看好 」，需要約半年的時候把架構整理好，目前二十大的商機都已整理出來，預計在後續法說會上說明。

樺漢近期引進聯發科（2454）跟威盛策略性投資，此外，樺漢與英特爾也有合作關係，加上這次還有Google的加入，樺漢瞄準提供全球化高附加價值的服務。

樺漢為工業物聯網和嵌入式科技的全球領導廠商，提供設計製造服務 (DMS)、資訊科技 (IT) 和系統整合 (SI) 服務，在全球擁有超過59個國家、超過5,000個系統整合商、超過25萬個企業客戶。今年以來戮力從傳統IPC (Industrial PC) 進入雲軟硬智慧平台IPC 3.0 ，樺漢積極匯聚策略合作夥伴一同走向數位轉型，升級旗下產品覆蓋至開放式混合多雲平台，強化完整的數位化服務平台價值鏈，實現地端和雲環境間的連接性，並開創樺漢新世代AIoT數位產品與服務的新商業的運營模式。