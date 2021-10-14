因應數位轉型浪潮 是德科技提三大觀察與建議

新冠疫情橫掃全球至今已18個月，改變了每個人的生活和工作型態，其中最顯著的變革便是「數位轉型」，這波「數位轉型」的浪潮，更帶動萬物連網(Internet of Everything)、高效運算及傳輸等未來技術趨勢的演進，更突顯資訊安全的重要性。

對此，是德科技針對這波數位轉型浪潮 ，提出「啟動萬物連網大趨勢」、「駕馭數位轉型大浪潮」、「建構安全防護網」等三大觀察與建議。

是德科技指出，過去的18個月裡，快速、可靠的網路連結已成為數位轉型的重要命脈，而5G布建後所展現的強大威力也加速推動各行各業的數位轉型。其中，網路現代化、新的使用案例和商業模式，以及6G演進為當今和未來通訊產業的三大發展主軸。

是德科技表示，以網路現代化而言，為滿足消費者和企業對網路連結、高頻寬和低延遲的要求，新型態的網路將以軟體為核心，透過虛擬或和自主管理以更低的成本提供更大規模的網路連結。對行動網路業者而言，消費性無線通訊仍占年營收的70%以上，然而，未來隨著垂直市場和工業應用的新發展及新的商業模式產生，將帶來新的成長動能。

根據Ericsson預估2026年，5G用戶數將增加到30億人以上，許多市場專家預測，屆時有超過50%的行動數據將透過5G網路傳輸，也預計將推動市場的快速成長。在行動雲端遊戲方面，將以41%的年複合成長率（CAGR）成長，而新的工業使用案例，預估到2028年市場規模可達到1兆美元，其他包括可促進自駕車市場的連網交通運輸、低軌道（LEO）衛星及「關鍵型 IoT」等都將在5G驅動下持續大步邁進，甚至創造出利潤豐厚的全新市場。

預估到2031年，6G網路將透過應用、運算和通訊，將實體、數位和人類整合在一起，形成萬物連網（Internet of Everything），因此6G必須具備更高的精密度，以便偵測並消除威脅，同時增強威脅防禦能力和企業復原力。

縱觀形塑萬物連網的各項技術，快速穩定的網路連結只是起步。彭博（Bloomberg）、麥肯錫（McKinsey）和其他市場調查機構的研究顯示：大多數企業認為疫情將數位轉型的速度縮短了3到7年，平均而言，轉型速度加快了5.3年。為克服加速轉型的挑戰，企業除了完善網路連結外，需先釐清業務策略，以便滿足客戶的需求。 在推展客戶導向式策略時，清楚定義客群、了解客戶未被滿足的需求以及哪些誘人的產品，及可為客戶提供真正價值。接下來選擇最適合的數位平台、架構及技術來發展出新的使用案例或商業模式。

然而，數位架構仍有些新挑戰需先克服。首先，使用者對頻寬的需求有增無減，包括動態互動式體驗、遠距醫療等，愈來愈多的裝置開始傳送並接收更豐富的內容，而物連網裝置和機器對機器的通訊的大幅成長，也是其中主要的驅動因素。面對這些未來技術趨勢的來勢洶洶，市場應開始從高速傳輸及如量子運算等高效運算著手準備。

隨著愈來愈多的人事物在數位空間中運作，享受新的功能和價值的同時，也面臨了許多新的安全漏洞。忽視網路安全的後果相當嚴重，可能必須付出營收流失、商譽受損，甚至人員傷亡等慘痛代價。

是德科技提出四個概念以實現安全專家所追求的安全無虞的終極目標：企業復原能力、企業準備程度、安全可視化、安全稽核。前兩個概念是通用的準則，讓企業面對資安攻擊時具備基礎的準備，而後兩個概念提供更為具體的行動方案。

企業在選擇新的資安解決方案時，除了須與現有工具整合、且能夠將流程化繁為簡外，也應將可視化及安全稽核考量在內。可視化功能可清楚分析流量，提供安全工程師需要知道的一切，以便偵測、發現、評估並做出決策。安全稽核則可對網路可能面臨的最嚴苛條件，進行模擬，並對網路進行包括安全的自我攻擊等資安壓力測試。