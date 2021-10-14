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TSIA 將在27日舉辦線上年會 邀唐鳳談企業數位轉型

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
行政院政務委員唐鳳（本報系資料庫）
行政院政務委員唐鳳（本報系資料庫）

台灣半導體產業協會（TSIA）將於27日舉辦線上2021TSIA年會，將由理事長台積電劉德音董事長親臨開幕致詞，特邀行政院唐鳳政務委員分享「Digital Social Innovation」專題，並由台積電林宏達副總經理暨資訊長主持「公司與企業數位轉型」主題論壇。

因應新冠疫情，衍生遠距教學、視訊會議、線上交易等數位應用與需求，實為半導體帶來新商機，尤其是人工智慧（AI）、5G 以及企業數位轉型的應用，可望成為半導體產業的新藍海。其中企業數位轉型等應用，將是未來產業發展的重要趨勢，亦是本會首次舉辦線上年會的主軸。

首先登場的是主題演講，由唐鳳擔任主題演講(keynote)嘉賓，講題為「Digital Social Innovation。」

唐鳳表示，「社會創新」，簡單來說就是「眾人之事，眾人助之」。各方利害關係人透過集思廣益，找出社會潛在的需要，並讓全民參與，一起改變社會。至於「數位社會創新」，則是以數位為工具、手段，在避免數位落差的前提下，達成社會創新的目的。

論壇將由台積電林宏達副總經理暨資訊長主持，主題為「公司與企業數位轉型」。邀請行政院唐鳳政務委員、Google Taiwan 前總經理簡立峰、聯發科技執行副總暨技術長周漁君執行、台積電副總經理王英郎、日月光半導體執行長吳田玉等多位重量級專家和與會者互動，藉由這次的半導體業分享，期許成為台灣相關企業加速數位轉型的先驅，共同尋求台灣半導體產業持續成長之契機。

台積電 半導體 唐鳳

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