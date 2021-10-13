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郭台銘農曆生日帶全家向母磕頭、再拜板橋媽

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘過農曆生日，他於臉書貼文表示一大早就帶全家去向母親磕頭，下午回到兒時住的板橋慈惠宮拜板橋媽。取自郭台銘臉書https://www.facebook.com/TerryGou1018
鴻海創辦人郭台銘過農曆生日，他於臉書貼文表示一大早就帶全家去向母親磕頭，下午回到兒時住的板橋慈惠宮拜板橋媽。取自郭台銘臉書https://www.facebook.com/TerryGou1018

鴻海創辦人郭台銘今（13）日過農曆生日，於臉書貼文表示一大早就帶全家去向母親磕頭，下午回到兒時住的板橋慈惠宮，拜板橋媽（聖母娘娘），並與太太曾馨瑩在宮內合照。

郭台銘臉書全文：

71年前的農曆重陽節前一日，我在板橋出生（現在的慈惠宮）當時的家現在已改建成宮裏的財神殿，感謝父母親含辛茹苦的養育我，今天一大早，我就帶著馨瑩及孩子、孫子們去向我的母親請安磕頭，生日即是母難日，媽媽是我最愛也最重要的人，養兒方知父母恩，今年生日最大的心願就是母親身體健康，笑口常開！

回首71年，飲水思源，下午回到兒時的家，板橋慈惠宮有我滿滿的回憶，無限的感恩，敬拜慈愛的板橋媽（聖母娘娘）照顧我們全家，也祈求保佑所有人出入平安，健康喜樂。

郭台銘感恩筆於辛丑年九月初八

全家 鴻海 曾馨瑩

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