郭台銘農曆生日帶全家向母磕頭、再拜板橋媽
鴻海創辦人郭台銘今（13）日過農曆生日，於臉書貼文表示一大早就帶全家去向母親磕頭，下午回到兒時住的板橋慈惠宮，拜板橋媽（聖母娘娘），並與太太曾馨瑩在宮內合照。
郭台銘臉書全文：
71年前的農曆重陽節前一日，我在板橋出生（現在的慈惠宮）當時的家現在已改建成宮裏的財神殿，感謝父母親含辛茹苦的養育我，今天一大早，我就帶著馨瑩及孩子、孫子們去向我的母親請安磕頭，生日即是母難日，媽媽是我最愛也最重要的人，養兒方知父母恩，今年生日最大的心願就是母親身體健康，笑口常開！
回首71年，飲水思源，下午回到兒時的家，板橋慈惠宮有我滿滿的回憶，無限的感恩，敬拜慈愛的板橋媽（聖母娘娘）照顧我們全家，也祈求保佑所有人出入平安，健康喜樂。
郭台銘感恩筆於辛丑年九月初八
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言