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宏碁發表創作者系列新筆電 提供裸視立體3D體驗

中央社 / 台北13日電

電腦品牌廠宏碁今天晚間舉辦全球線上發表會，推出ConceptD 7SpatialLabs Edition筆記型電腦，整合一系列光學、顯示和感應技術，能以即時渲染技術，為創作者和開發者提供裸視立體3D體驗。

其他同步亮相的新品包括電競桌機Predator Orion7000、大螢幕Chromebook、全新螢幕及家庭娛樂投影機、環保永續概念Vero系列電腦，以及抗菌系列的筆電、顯示器、配件與防護外套。

宏碁發布新聞稿指出，ConceptD 7 SpatialLabsEdition透過裝置頂部的立體攝影機，能夠偵測追蹤使用者的臉部及眼睛位置與動態，以即時渲染技術呈現立體3D圖像，再透過顯示器上層經光學貼合技術加裝的液晶柱狀透視鏡，投射2張些微不同的圖像分別到使用者的左右眼。

隨著使用者旋轉頭部，立體3D影像也會隨之調整角度，觀看時能呈現清楚鮮明的裸視立體3D影像效果。ConceptD 7 SpatialLabs Edition也內建人工智慧（AI）技術，可支援立體影像生成等功能，將2D內容轉為立體的3D呈現。

除了推出ConceptD 7 SpatialLabs Edition筆電，宏碁也宣布全新的SpatialLabs Developer Site計畫，讓開發者可以取得虛幻引擎外掛及Ultraleap手勢追蹤解決方案等開發工具，以手勢取代滑鼠及其他手持控制器執行命令，在博物館或展示間等人流較多的場域中，打造更直覺的使用體驗，也減少觸摸設備的機會。

宏碁共同營運長高樹國表示，SpatialLabs顯示出宏碁如何實踐消費者的願望，從產品、建築物的CAD圖檔甚至是3D影像圖形，設計師能在作業過程中即時預覽3D創作，做出更佳判斷，不必等到後期階段才進行檢視。

宏碁今天也擴大旗下Predator電競系列產品，推出Predator Orion 7000電競桌機，並推出2款4K智慧電競投影機，以及55吋Predator電競桌。

針對家用、混合工作型態及學生等需求，宏碁發表4款Chromebook筆記型電腦，提供具有穩定連線能力的Wi-Fi 6、視訊會議技術及耐用設計。

宏碁

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