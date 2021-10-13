遠傳永續發展傑出 榮獲「台灣永續行動獎」2金1銀肯定

台灣永續能源研究基金會主辦的首屆《2021 TSAA台灣永續行動獎》，今（13）日舉行頒獎典禮，遠東集團5家企業共獲10獎肯定，獲獎數高居全台集團之冠，遠傳電信（4904）更榮獲2金1銀獎項，含括「經濟發展」、「環境永續」及「社會共榮」三大面向的專案，在企業永續發展各領域表現傑出，獲得評審高度肯定。

台灣永續能源研究基金會今年增設《台灣永續行動獎》，表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）的卓越成果及貢獻，遠傳以「全台首創5G遠距診療突破醫療產業發展」專案贏得經濟成長創新方案金獎；「宣導智慧能源管理」專案也獲環境永續面向金獎；「翻轉教育 培育學童數位素養」專案則獲得社會共榮銀獎。評審團認為，上述獎項都建立可複製性的成功模式。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳長期投入CSR的各項工作，響應聯合國SDGs永續發展目標，同時深化「遠傳5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術力，落實5G垂直應用。

此外井琪也提到，遠傳2020年6月在台東推出 5G遠距診療為全台首創；今年在台灣疫情嚴峻的時刻，遠傳並協助地方政府、醫院快速應變防疫，如亞東醫院推動通訊門診服務，台東縣大規模導入遠距防疫門診，都為抗疫超前部署。遠傳也體認到全球氣候變遷需跨產業共同努力，因此偕同政府機關推廣成功的智慧能源管理知識與經驗， 獲得聯合國清潔能源部長會議（Clean Energy Ministerial， CEM）全球能源管理領導力獎，成為全球第二、國內首家獲此殊榮的電信業者。