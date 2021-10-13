快訊

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

聯發科推出二款支援無線網卡新晶片Filogic系列搶市

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日宣布該公司推出Wi-Fi 6/6E無線連接平台「Filogic系列」兩款新產品，分別為Filogic 830系統單晶片以及Filogic 630無線網卡解決方案，具有高速度、低延遲、出色的電源效率，可滿足宅家防疫所推升的無線網路需求，搶搭相關商機。

聯發科表示，該公司擁有業界最廣泛的Wi-Fi產品組合，並是全球排名第一的網路和寬頻晶片領導廠商，橫跨寬頻、零售路由器、消費電子和遊戲裝置的Wi-Fi解決方案，每年為數億台設備提供支援，廣泛應用於全球產品中。聯發科技與Wi-Fi聯盟多年來一直保持緊密合作，以確保其無線連接產品支援先進的Wi-Fi功能。

今年1月入選為Wi-Fi聯盟的Wi-Fi 6E測試平台，獲得Wi-Fi聯盟對支持6GHz頻段Wi-Fi CERTIFIED 6設備的新認證，成為全球最新技術標準的貢獻者。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，聯發科技Filogic系列無線連網平台具有超高速、低延遲和卓越的能效表現，可提供流暢穩定的無線連接體驗。最新推出的兩款晶片組為下一代高端寬頻、企業和零售Wi-Fi解決方案提供最先進的功能，可充分滿足企業與消費者對無線連網的需求。

Filogic 830為高整合式設計的系統單晶片（SoC），以低功耗的12奈米製程打造，可應用於路由器、存取點和Mesh網狀網路系統，協助客戶打造差異化解決方案。

Filogic 630的高整合式晶片設計可降低成本，較小的RF射頻前端面積讓裝置外觀設計地更酷炫。Filogic 630支援PCIe等介面，可與Filogic 830搭配使用，為寬頻閘道、企業級無線基地台 (AP) 和零售路由器等設備提供更快速、更高頻寬容量的三頻連網解決方案。

Wi-Fi 聯發科 晶片

延伸閱讀

陸車用晶片缺貨 預估還要一段消化期

陸打囤積 車用晶片缺貨緩解

需求強勁！日本晶片製造設備2021年銷量挑戰歷史新高

Qualcomm針對非Intel處理器 提供更快Wi-Fi連接效能

相關新聞

加速海外布局 今年台伺服器ODM廠生產比重逼近全球9成

根據TrendForce調查，受到2018年美中貿易摩擦逐步升溫，加上地緣政治問題漸趨明顯，為調節關稅與因應2020年C...

揭密大立光為何跌落神壇》股價腰斬、毛利跌落5年新低「省話一哥」林恩平說起4年前這故事

一家把技術做到世界第一的公司，為什麼會愈來愈不賺錢？這家公司，是台股前「股王」、最高紀錄一年能賺21個股本的大立光。

許文龍的奇美集團9年後重返電子榮耀！一塊廢塑膠讓它躋身6大PC品牌第一階供應商

要具體描述這個改變，得從兩個現場、兩家公司談起。第一個現場，是台南發展最早的工業聚落——仁德。

鴻海俄州廠第一個客戶出現 將生產平價電動車

鴻海（2317）在本月1日宣布與 Lordstown Motors 簽署合作框架協議時就曾表示，此俄亥俄州工廠設備將協助...

為何日贏得台積電芳心 在熊本砸千億日圓蓋晶圓廠？從2019年這件事說起

上周六日本最轟動的財經新聞，莫過於前一晚從日本國會傳出，台積電（2330）預定在九州熊本縣新建一座20奈米製程的晶圓廠，主要生產SONY的影像感測晶片及汽車龍頭TOYOTA的車用晶片，預定2023~2024年投產。

從即時運算到軟體定義 自駕車生態系準備就緒

在未來的10年或20年，全自動駕駛車輛將不再只存在於科幻小說與奇幻故事之中，而可能是路上尋常的一景。屆時不但不受地理圍欄限制，能開往任何地方，而且任何有經驗的人類駕駛能做的事，5級全自動駕駛車也都能做到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。