聯發科推出二款支援無線網卡新晶片Filogic系列搶市

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日宣布該公司推出Wi-Fi 6/6E無線連接平台「Filogic系列」兩款新產品，分別為Filogic 830系統單晶片以及Filogic 630無線網卡解決方案，具有高速度、低延遲、出色的電源效率，可滿足宅家防疫所推升的無線網路需求，搶搭相關商機。

聯發科表示，該公司擁有業界最廣泛的Wi-Fi產品組合，並是全球排名第一的網路和寬頻晶片領導廠商，橫跨寬頻、零售路由器、消費電子和遊戲裝置的Wi-Fi解決方案，每年為數億台設備提供支援，廣泛應用於全球產品中。聯發科技與Wi-Fi聯盟多年來一直保持緊密合作，以確保其無線連接產品支援先進的Wi-Fi功能。

今年1月入選為Wi-Fi聯盟的Wi-Fi 6E測試平台，獲得Wi-Fi聯盟對支持6GHz頻段Wi-Fi CERTIFIED 6設備的新認證，成為全球最新技術標準的貢獻者。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，聯發科技Filogic系列無線連網平台具有超高速、低延遲和卓越的能效表現，可提供流暢穩定的無線連接體驗。最新推出的兩款晶片組為下一代高端寬頻、企業和零售Wi-Fi解決方案提供最先進的功能，可充分滿足企業與消費者對無線連網的需求。

Filogic 830為高整合式設計的系統單晶片（SoC），以低功耗的12奈米製程打造，可應用於路由器、存取點和Mesh網狀網路系統，協助客戶打造差異化解決方案。

Filogic 630的高整合式晶片設計可降低成本，較小的RF射頻前端面積讓裝置外觀設計地更酷炫。Filogic 630支援PCIe等介面，可與Filogic 830搭配使用，為寬頻閘道、企業級無線基地台 (AP) 和零售路由器等設備提供更快速、更高頻寬容量的三頻連網解決方案。