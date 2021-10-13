鴻海永續行動深獲TSAA肯定 製造業唯一勇奪三金

全球最大的科技製造與服務商鴻海科技集團（2317）致力永續經營的行動成果再次獲外界肯定，今（13）日榮獲台灣永續行動獎（TSAA）三項金獎榮譽，表揚公司在實踐聯合國永續發展目標（SDGs）上，結合本業核心能力同時亦接軌國際，建立可複製的成功模式。

台灣企業永續學院為表彰各界於實踐聯合國17項永續發展目標上，在過去這一年來所達到的卓越成果及貢獻，特別設立「台灣永續行動獎」。13日正式公布首屆獲獎名單，在涵蓋環境永續、社會共融、經濟發展三個類別中，鴻海透過分享「氣候行動100+淨零排放」、「科技教育」、「燈塔工廠」的方案成果，分別在各類別脫穎而出，並一口氣勇奪三項金獎，獲得評委團隊的正面肯定。

鴻海在2020年11月對外宣布響應「氣候行動100+淨零排放」，為的就是環扣SDG7可負擔能源、SDG12責任消費與生產的兩大核心。根據《巴黎氣候協定》提出於2050年之前，實現價值鏈溫室氣體淨零排放的目標。2020年鴻海全集團清潔能源使用總量已達104,856萬kWh，相當於62座101的全年用電量，且單位營收二氧化碳排放量下降4.44%，實際節能率為5.18%，節能效益高達近13.39億元新台幣。集團同時在今年1月宣布導入UL2799廢棄物零填埋標準及Turbo Waste廢棄物管理系統，對不同製程訂定相應的「零廢目標」。

在呼應SDG1消除貧窮、SDG4教育品質目標方面，集團透過攜手鴻海教育基金會完成台灣首本高中AI教科書《人工智慧導論》，並著手編寫台灣第一本量子高中教材。同時集團與台北市政府、財團法人資訊工業策進會合作，分別舉辦AI、量子科技的高中生師培營、學生營、量子黑客松競賽、AIGO系列等活動，持續扎根基礎科技人才，提升台灣下世代科技競爭力，並藉由對全球科技發展的前瞻研判，引領台灣產業掌握趨勢先機邁向國際。

鴻海身為全球電子製造業的龍頭，在全世界各地擁有137個廠區，版圖橫跨24個國家地區。自宣布推動F2.0數位轉型以來，即持續不斷精進集團運營及製造領域，以期為全球製造業提供數位化典範。鴻海朝著F2.0數位轉型目標踏實大步向前的同時，也呼應SDG9工業與創新基礎建設、SDG12責任消費與生產的兩項目標，以「智慧」為核心，透過創新式整合設計製造（IIDM）服務，致力打造軟硬整合的智慧製造與智能供應鏈。

在智慧製造的數位轉型成果方面，鴻海繼2019年深圳園區入選世界經濟論壇（WEF）燈塔工廠後，今年3月成都園區透過採用了混合實境（MR）、人工智慧（AI）和物聯網（IOT）技術，提高勞動效率200%，提升整體設備效率17%，也入選燈塔工廠。今年九月再一口氣新增鄭州以及武漢兩個廠區入選，目前鴻海是少數擁有四座WEF燈塔工廠認證的企業。