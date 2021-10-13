鴻海俄州廠第一個客戶出現 將生產平價電動車

鴻海（2317）在本月1日宣布與 Lordstown Motors 簽署合作框架協議時就曾表示，此俄亥俄州工廠設備將協助讓產品能快速上市，並支持鴻海的合作夥伴與客戶。

美國電動車新創公司Fisker董事長暨執行長菲斯克（Henrik Fisker）日前向俄亥俄州當地報紙「晨報」（The Morning Journal ）證實，Fisker一款電動車將會委由台灣鴻海在其剛商定買下的俄亥俄州廠生產。

市場認為，Fisker可望成為鴻海俄亥俄州廠第一個汽車客戶。

菲斯克告訴「晨報」：「如果鴻海順利完成收購（Lordstown廠），我們將會在Lordstown與鴻海一起打造Pear。」

菲斯克表示，Pear專案需要有自己的生產線。為分攤成本，Fisker將與鴻海合資並且分潤。Fisker也不排除與Lordstown在車輛烤漆、物流這些領域合作。

如果專案進度順利，Pear可望在2024年生產，目標全球年銷量與產量最高達到25萬輛。