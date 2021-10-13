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報名人數太踴躍！鴻海科技日移師南港展覽館

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）將於下周一（18日）於科技日發表集團打造的C級距轎車、E級距轎車與電動巴士等三款電動車，鴻海今（13）日也表示，主管機關放寬室內人數規定，加上來自各界蜂擁而至的報名需求，因此正式決定將今年的HHTD 21移師台北南港展覽館2館，以提供最完美的體驗。

鴻海指出，好消息！因疫情趨緩，主管機關放寬室內人數規定，加上來自各界蜂擁而至的報名需求，為了讓更多貴賓有機會親自參與鴻海科技日，並且讓我們的此次成果能有足夠的空間同場亮相，以滿足所有的貴賓與媒體朋友的期待，我們正式決定，將今年的HHTD 21移師台北南港展覽館2館，以提供給各位最完美的體驗。

鴻海在昨（12）日提前在YouTube頻道上亮相C級距轎車、E級距轎車與電動巴士等三款電動車，不僅外觀全曝光，也秀出三款車種道路行駛的影像。

這意味鴻海電動車能量已初步到位，離原訂2025年集團占全球電動車製造比重5%、營收規模300億美元的目標更近一步，將成為推動鴻海未來業績成長的引擎。

鴻海早盤股價小漲0.50元或0.48%。

鴻海 電動車 疫情

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