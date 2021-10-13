台積電赴日？傳出將與Sony合作晶片廠

日媒傳出台積電（2330）將與日本索尼集團Sony Group合作投資晶片廠，將於2024年投產，而台積電則仍在評估中；法人機構表示，由於目前台積電競爭力仍遠優於同業，維持買進評等。

據日經新聞報導，Sony將與台積電共同在日本投資8000億日元（70億美元）新建晶片工廠，Sony將成為台積電在日本的第一家晶片工廠的投資者也是主要客戶之一。預計日本政府將提供最多一半的資金。

此外，日本最大的汽車零組件製造商Denso電裝公司，也希望參與該建廠計畫，豐田汽車集團（Toyota Motor）成員也尋求其汽車零組件能獲得穩定晶片供應，因此也考慮簽約。晶圓廠將利用Sony現在位於熊本縣工廠，毗鄰Sony的圖像感測器工廠，Sony 可能持有少數股權，並協助準備fab廠場地及管理該工廠。新廠將生產用於相機圖像感測器的半導體，以及汽車和其他產品的晶片，並計劃於2024年投產。

法人機構表示，今年5月日本就傳出日本經濟產業省正撮合日本索尼集團Sony Group與台積電共同投資1兆日圓（約新台幣2,600億元），日本其它企業也有機會一起投資。在日本熊本縣設立日本最先進的邏輯晶片生產工廠，以40nm以下製程切入，鎖定車用CMOS 影像感測器CIS、機械與家電相關晶片。

報導指出Sony集團與台積電預估會在2021年內設立半導體製造合資公司，將由台積電居主導權，Sony將負責取得土地和廠房建造，台積電則投資製程，並採用40nm以下製程生產。此合資廠為日本最先進的邏輯晶片生產工廠。

目前日本半導體業製程最先進的是NAND Flash廠鎧俠，具備1Xnm技術，但都用來生產記憶體晶片；邏輯晶片技術則以瑞薩位於東京附近的40nm晶片廠最先進。計劃興建的晶圓廠將落腳於Sony熊本縣菊陽町的CMOS影像感測器晶圓廠附近。這座位於九州熊本的工廠將分成兩部分進行，在這兩個部分都投入生產後，新廠將以28nm技術，每月生產約40K片晶圓；28nm技術被廣泛用於生產影像處理器、車用微控制器應用及消費者電子產品。

分析師指出，今年2月台積電董事會核准於日本投資設立100%持股之子公司，實收資本額不超過日幣186億元（約美金1.86億元），以擴展公司之3DIC材料研究，並和20幾個日本公司合作，且5月由日本官方決議，以約370億日圓支持台積電與日本載板龍頭IBIDEN 等合作先進材料研發。此外因應成熟製程需求，台積電已有在評估赴日設廠可能性，但尚未拍板。

台積電的決定仍取決於一些因素，包括日本政府提供的誘因和支持，及當地供應商對於興建晶片相關基礎設施和發展供應鏈的承諾。日本廠將是台積電分散生產基地策略的一環。熊本廠的投資規模可能遠小於台積電在美國亞歷桑那州工廠120億美元。

美國客戶占台積電營收的比率超過60%，日本客戶佔比低於5%。Sony不願發表評論，7月台積電已在法說會表示，正對日本一座晶圓廠進行實地查核，目前沒有進一步細節可透露。台積電將根據客戶需求、營運效率及成本經濟，決定是否要在日本建廠。