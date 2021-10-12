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中華電信搶5G用戶 加碼送Hami Point食衣住行都可換

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）搶5G用戶，加碼送價值等同現金的Hami Point，中華電信表示，12日推出精采5G四季饗宴方案－「月月得利」活動，辦5G月繳999至1,399元(含)以上，搭配30個月約期，即最高可享Hami Point 9,000點一次送及300點月月送(連續15個月)，總計最多可獲13,500點購物金(1點等於1元)，行動VIP續約最高再送Hami Point 5,000點。

中華電信表示，新增的「月月得利」專區，提供兌換7-ELEVEN、全家便利商店、屈臣氏購物金、悠遊卡儲值金及星巴克電子飲料券等多元選擇。

中華電信表示，精采5G 四季饗宴方案專屬的「Hami Go」活動專區則集結食衣住行育樂點數消費生活圈，提供消費者申辦行動方案，同時享受Hami Point點數可快速兌換商品、以及各項3C家電、防疫用品、生活百貨等上萬件商品免運宅配送到家，點數還可用於中華電信與特約門市折抵配件、通信費等實用優惠。

中華電信 5G 全家便利商店

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