快訊

學習歷程檔案遺失擴大？教部說明「這兩類資料」也會不見

顧能：全球PC第三季出貨量僅年增1％ 第四季將衰退

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC出貨量趨緩，研調機構顧能（Gartner ）指出，今年第3季全球個人電腦出貨量達8,414.7萬台，僅年增1%，且第4季將陷入衰退，恐不利廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）等筆電代工廠及國內品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）等營運。

顧能最新報告顯示，今年第3季全球個人電腦出貨量達8,414.7萬台，僅年增1%，年增幅相比先前公布數據的同業IDC 年增3.9%更低，顯示PC產業出貨量正陷入貧頸。

儘管第4季歐美市場進入傳統聖誕銷售旺季，但顧能警告，第4季PC需求主要來自定期更換設備，而非新需求所致，故預計本季出貨量將低於去年同期。

隨著全球許多學校重新啟動實體教學，導致一般消費者不再需要購買PC和Chromebook 進行居家教學，這也讓第3季Chromebook 出貨量年減17%，這也是Chromebook 自2011年面世以來，銷售量首次出現兩位數年衰退。

顧能表示，全球不少國家地區經濟復甦以及員工重返辦公室，帶動商用PC需求持續強勁，但因半導體持續缺貨，限制筆電出貨量，讓增長動能反而來自桌機。顧能預計零組件短缺將持續到2022上半年。

在品牌廠出貨量方面，聯想持續保持龍頭寶座，第3季出貨量為1,994.5萬台、年增1.8%，市占率為23.7%。戴爾受惠商用機種強力拉貨，出貨量來到1,524.2萬台，年增26.5%。

由於惠普（8424）（HP）為全球最大Chromebook 品牌廠，在該機種需求大幅下滑後，也導致第3季惠普出貨量僅達1,762.4萬台，年減5.8%，連續兩季下滑。

台廠宏碁與華碩出貨量相當，皆為600萬台左右，惟宏碁也受Chromebook需求減弱影響，導致出貨量年減4.6%，華碩則年增5.5%。

華碩

延伸閱讀

華碩9月營收增23％ 締新猷

宏碁9月營收 衝上三個月高點

華碩9月營收月增23.3% 創近14年來單月新高

在地化語音引擎 華碩、秀傳發表護理表單語音辨識系統

相關新聞

明年需求成長較供給小 研調：DRAM將進入跌價週期

根據TrendForce表示，隨著買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌，第4季合約價反轉機會大，預估將下跌3~...

Bigtera最新版超融合平台 協助ISV打造一站式解決方案

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(SIMO)今（12）日公布旗下Bigtera發表全新版本的超融合基礎架構...

燃油車、電動車都不能沒有盧明光：從零開始 我根本不怕

他是一個註定沒落產業的龍頭，但日落前的商機依舊誘人。在盧明光佈局下，朋程從傳統汽車開往電動車的路上，如何一方面提高夕陽產業的市佔率、一方面掌握新商機？

鴻海科技日倒數6天 秀三款汽車炒熱話題

鴻海（2317）將在10月18日舉辦集團盛事「鴻海科技日Hon Hai Tech Day」（HHTD21)，現場將公布最...

Q4筆電出貨展望 轉趨保守

受零組件缺貨影響，筆電代工廠傳統第3季出貨量增幅較不明顯，包含廣達、仁寶等五大台廠合計出貨量4,785萬台，季增5%、年...

台積無形資產價值大勝三星 全球排名第九

台積電在先進製程與先進封裝技術領先全球之際，其軟實力也備受各界關注。根據研究機構最新報告，台積電的無形資產價值在去年已是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。