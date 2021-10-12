顧能：全球PC第三季出貨量僅年增1％ 第四季將衰退

PC出貨量趨緩，研調機構顧能（Gartner ）指出，今年第3季全球個人電腦出貨量達8,414.7萬台，僅年增1%，且第4季將陷入衰退，恐不利廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）等筆電代工廠及國內品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）等營運。

顧能最新報告顯示，今年第3季全球個人電腦出貨量達8,414.7萬台，僅年增1%，年增幅相比先前公布數據的同業IDC 年增3.9%更低，顯示PC產業出貨量正陷入貧頸。

儘管第4季歐美市場進入傳統聖誕銷售旺季，但顧能警告，第4季PC需求主要來自定期更換設備，而非新需求所致，故預計本季出貨量將低於去年同期。

隨著全球許多學校重新啟動實體教學，導致一般消費者不再需要購買PC和Chromebook 進行居家教學，這也讓第3季Chromebook 出貨量年減17%，這也是Chromebook 自2011年面世以來，銷售量首次出現兩位數年衰退。

顧能表示，全球不少國家地區經濟復甦以及員工重返辦公室，帶動商用PC需求持續強勁，但因半導體持續缺貨，限制筆電出貨量，讓增長動能反而來自桌機。顧能預計零組件短缺將持續到2022上半年。

在品牌廠出貨量方面，聯想持續保持龍頭寶座，第3季出貨量為1,994.5萬台、年增1.8%，市占率為23.7%。戴爾受惠商用機種強力拉貨，出貨量來到1,524.2萬台，年增26.5%。

由於惠普（8424）（HP）為全球最大Chromebook 品牌廠，在該機種需求大幅下滑後，也導致第3季惠普出貨量僅達1,762.4萬台，年減5.8%，連續兩季下滑。

台廠宏碁與華碩出貨量相當，皆為600萬台左右，惟宏碁也受Chromebook需求減弱影響，導致出貨量年減4.6%，華碩則年增5.5%。