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遠傳新經濟營收建功 月營收連11個月正成長

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）公佈9月合併總營收為74.66億元，遠傳表示，受惠於iPhone 13熱賣帶動手機業務強勁成長、吸引用戶升級5G，加上資通訊業務、遠傳friDay購物等新經濟營收挹注，新經濟年成長率高達25.3%，締造月營收連續11個月正成長。

遠傳表示，9月稅後純益7.13億元，每股稅後純益0.22元，年成長率高達21.5%，累計前9月，遠傳合併總營收為610.37億元，累計稅後純益71.49億元，自結每股稅後純益2.19元，獲利達成率達全年度財測目標的85%。

遠傳表示，月租型用戶數持續成長，客戶每月平均貢獻度（ARPU），自今年3月起行動服務營收和ARPU年成長率領先同業雙雙轉正，9月份ARPU年成長率更高達3.4%，繳出連續7個月正成長的亮麗成績。

遠傳近年也積極數位轉型，效益持續擴大，遠傳表示，9月份新經濟營收年成長率達36%，資通訊業務營收年成長率達45%，其中物聯網服務營收年成長率達265%、雲端服務營收年成長率達75%。

此外，遠傳也深耕個人數位服務，遠傳表示，friDay購物營收年成長率達43%、數位媒體服務營收年成長率達24%。累計今年前9月，新經濟營收年成長率達18%，營收占比達16.5%，持續超越2021年度營收占比目標16%。

營收 遠傳電信

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