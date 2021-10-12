鴻海改派亞太電董事 劉揚偉人馬及遠傳副總李和音出線

亞太電信（3682）與遠傳（4904）合作5G共頻共網後，遠傳也參與亞太電信私募，入股亞太電信，亞太電信今（12）日公告董事寶鑫國際投資（鴻海集團）改派兩席法人董事代表，由遠傳電信法務法規暨採購群資深副總經理李和音、鴻海（2317）董事長辦公室資深處長趙元瀚擔任。

外界關注，鴻海集團除禮讓遠傳一席董事席次，趙元瀚則被視為是鴻海董事長劉揚偉辦公室人馬進駐亞太電信。

亞太電信今年8月25日舉行股東常會，才全面改選新任董事，鴻海旗下寶鑫國際投資取得四席董事席次，代表人分別為時任亞太電信董事長的呂芳銘、亞太電信總經理黃南仁、鴻海處長龔文霖、鴻海財經投資法律業務處長游哲宏。

亞太電信股東會選完董事當天，呂芳銘就卸任董事代表及董事長職務，改由陳鵬擔任董事代表及新任董事長職務。陳鵬畢業於國立成功大學資源工程學系與資源工程研究所，取得碩士學位，曾任職於鴻海精密工業，擔任財務總處主管、亞太電信董事長特別助理、福邦創投／福邦創管顧總經理，宏齊顧問、五曜公司董事長。亞太電信新聞稿指出，陳鵬擁有豐富的財務、策略投資、電信，以及營運管理經驗，輔以亞太電信原有的科技優勢，帶領亞太電信邁向嶄新里程，創造更多5G智慧生活的無限可能，帶給用戶更優質的服務和體驗。

爾後，亞太電信與遠傳電信順利完成5G共網共頻及私募股權合作案，遠傳成為亞太電信第二大股東，亞太電信今天代大股東鴻海旗下寶鑫國際公告改派董事代表，就任者為黃南仁、游哲宏，新任者則由鴻海禮讓遠傳電信一席董事法人代表席次，由遠傳電信法務法規暨採購群資深副總經理李和音擔任。現在鴻海旗下四席董事已經改派三席。

特別的是，鴻海派出鴻海董事長辦公室資深處長趙元瀚擔任亞太電信董事代表，業界認為，此舉被視為是鴻海董事長劉揚偉人馬進駐亞太電信董事會，游元瀚擁有5G通訊專業背景，後續動向也備受關注。