快訊

食材成本價飆漲！王品集團開第一槍 旗下15品牌齊漲價

抽到了？千元i原券首批中籤號碼出爐 中獎率超低不到2%

鴻海改派亞太電董事 劉揚偉人馬及遠傳副總李和音出線

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

亞太電信（3682）與遠傳（4904）合作5G共頻共網後，遠傳也參與亞太電信私募，入股亞太電信，亞太電信今（12）日公告董事寶鑫國際投資（鴻海集團）改派兩席法人董事代表，由遠傳電信法務法規暨採購群資深副總經理李和音、鴻海（2317）董事長辦公室資深處長趙元瀚擔任。

外界關注，鴻海集團除禮讓遠傳一席董事席次，趙元瀚則被視為是鴻海董事長劉揚偉辦公室人馬進駐亞太電信。

亞太電信今年8月25日舉行股東常會，才全面改選新任董事，鴻海旗下寶鑫國際投資取得四席董事席次，代表人分別為時任亞太電信董事長的呂芳銘、亞太電信總經理黃南仁、鴻海處長龔文霖、鴻海財經投資法律業務處長游哲宏。

亞太電信股東會選完董事當天，呂芳銘就卸任董事代表及董事長職務，改由陳鵬擔任董事代表及新任董事長職務。陳鵬畢業於國立成功大學資源工程學系與資源工程研究所，取得碩士學位，曾任職於鴻海精密工業，擔任財務總處主管、亞太電信董事長特別助理、福邦創投／福邦創管顧總經理，宏齊顧問、五曜公司董事長。亞太電信新聞稿指出，陳鵬擁有豐富的財務、策略投資、電信，以及營運管理經驗，輔以亞太電信原有的科技優勢，帶領亞太電信邁向嶄新里程，創造更多5G智慧生活的無限可能，帶給用戶更優質的服務和體驗。

爾後，亞太電信與遠傳電信順利完成5G共網共頻及私募股權合作案，遠傳成為亞太電信第二大股東，亞太電信今天代大股東鴻海旗下寶鑫國際公告改派董事代表，就任者為黃南仁、游哲宏，新任者則由鴻海禮讓遠傳電信一席董事法人代表席次，由遠傳電信法務法規暨採購群資深副總經理李和音擔任。現在鴻海旗下四席董事已經改派三席。

特別的是，鴻海派出鴻海董事長辦公室資深處長趙元瀚擔任亞太電信董事代表，業界認為，此舉被視為是鴻海董事長劉揚偉人馬進駐亞太電信董事會，游元瀚擁有5G通訊專業背景，後續動向也備受關注。

亞太電信 鴻海 遠傳電信

延伸閱讀

郭台銘的半導體夢想將由劉揚偉實現？ 買下旺宏起家厝後 「這兩大難關」才是挑戰的開始

相關新聞

明年需求成長較供給小 研調：DRAM將進入跌價週期

根據TrendForce表示，隨著買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌，第4季合約價反轉機會大，預估將下跌3~...

Bigtera最新版超融合平台 協助ISV打造一站式解決方案

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(SIMO)今（12）日公布旗下Bigtera發表全新版本的超融合基礎架構...

燃油車、電動車都不能沒有盧明光：從零開始 我根本不怕

他是一個註定沒落產業的龍頭，但日落前的商機依舊誘人。在盧明光佈局下，朋程從傳統汽車開往電動車的路上，如何一方面提高夕陽產業的市佔率、一方面掌握新商機？

鴻海科技日倒數6天 秀三款汽車炒熱話題

鴻海（2317）將在10月18日舉辦集團盛事「鴻海科技日Hon Hai Tech Day」（HHTD21)，現場將公布最...

Q4筆電出貨展望 轉趨保守

受零組件缺貨影響，筆電代工廠傳統第3季出貨量增幅較不明顯，包含廣達、仁寶等五大台廠合計出貨量4,785萬台，季增5%、年...

台積無形資產價值大勝三星 全球排名第九

台積電在先進製程與先進封裝技術領先全球之際，其軟實力也備受各界關注。根據研究機構最新報告，台積電的無形資產價值在去年已是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。