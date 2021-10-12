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威剛XPG新世代DDR5平台超頻測試 樹立超頻速度基準

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

威剛科技（3260）旗下電競品牌XPG今（12）日宣布，近日即將上市的新世代DDR5平台進行超頻測試，一舉將DDR5主流速度4800MT/s超頻至8118MT/s，樹立新世代DDR5記憶體超頻速度基準。

威剛表示，長期專注於記憶體超頻的XPG超頻實驗室，在電腦平台即將進入全新世代時也率先投入研發資源，持續挑戰記憶體超頻極限。

威剛進一步說，以主流速度 DDR5 4800MT/s顆粒為基礎，嚴選最佳顆粒，經過多次的系統及記憶體參數調校與測試，一騎絕塵飆出 8118MT/s 驚人速度！幾近翻倍的性能提升，為新世代 DDR5 平台奠定超頻效能基準，也能為追求極致性能的電競與超頻玩家，提供新世代電腦平台極速高效且穩定的記憶體解決方案。

除了深耕記憶體超頻研究外，XPG更在乎終端消費者的使用體驗，將於10月底正式推出全新世代 DDR5 電競記憶體模組，致力提供不同需求的玩家更多DDR5記憶體解決方案，敬請期待。

記憶體模組 威剛

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