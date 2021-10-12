瞄準智慧物聯網！優納比籌資達陣 日台星泰創投加入

亞太區首家「大規模物聯網」解決方案供應商UnaBiz ( 優納比 ) 今天宣布完成B輪募資；原預計籌募金額為2000萬美元，在各企業支持下，超額認購達125%，最終募資金額2500萬美元(折合台幣約7億元)，由日本資產管理企業SPARX集團領投，中華開發資本、泰國石油以及新加坡G.K Goh 跟投。

優納比於2016年7月成立，同時在新加坡和台北設置辦公室；2018 年獲日本電信商 KDDI 領投，法國能源企業 ENGIE 與新光保全跟投 1,000 萬美元（約新台幣 3 億元）的 A 輪融資。截至2020年底，優納比在全球布建了超過百萬顆物聯網設備，證明了大規模物聯網解決方案的可行性。

此輪融資讓 UnaBiz 自2016年7月成立以來的總資產達到3千5百萬美元。該公司的估值自上輪融資以來成長了超過3倍。

自2018年迄今，優納比搭配新加坡成熟的新創平台，成功進軍日本市場，在關東地區佈建餘90萬顆智慧瓦斯表；在台北市建置智慧水表；為澳洲啤酒桶租賃業者提供近10萬顆資產追蹤器。

此外，優納比為新加坡淡馬錫理工學院打造智慧校園，在能源（自來水和天然氣）計量讀表、資產追蹤和資產管理等三大面向奠定紮實基礎和重大進展。

優納比共同創辦人暨CEO 黃安利（Henri Bong）表示，從投資人的組成可看出國際市場看好優納比發展潛力，也有助優納比借重投資人的力量拓展日本、新加坡以外的市場版圖。

日本資產管理企業SPARX 集團，旗下管理資產金額超過150億美元（折合約新台幣約4200餘億元），本次透過其營運的Mirai Creation Fund II（由日本豐田汽車和三井住友為首創立的基金）進行領投。

台灣知名創投暨私募股權基金公司中華開發資本 (CDIB Capital Group) 管理的優勢基金也參與本輪融資。