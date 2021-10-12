快訊

國旅券加抽1組「410」原因曝光 網友哀嚎比發票還難中

染疫的自由？德州硬戰拜登的「責任性疫苗接種」

雲端、5G白牌助攻 估5年伺服器出貨CAGR達6.9%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

DIGITIMES Research分析師龔明德預期，2022年全球伺服器出貨量有望成長6.4%，主由雲端資料中心拉貨成長率將達雙位數百分比帶動，加上全球疫情進一步受控，IC與零組件逐步恢復正常供應，且英特爾（Intel）、超微（AMD）新CPU平台有望引發部分換機需求。中長期而言，在雲端、5G白牌電信伺服器需求看增及新CPU推陳出新等驅動下，預期2021~2026年全球伺服器出貨量複合年均成長率（CAGR）將達6.9%。

預期未來5年大型公有雲業者將持續增建資料中心，同時發展混合雲，以拓展邊緣運算市場。此外，隨全球5G加速商轉，各國電信業者陸續增建核心（core）網路資料中心，加上O-RAN聯盟大力推動採開放式架構的商用現成設備（COTS）取代傳統獨規方案，有望逐步助長電信白牌伺服器需求。

觀察供應面，主要驅動伺服器出貨成長的因素為英特爾、超微、安謀（Arm）、NVIDIA等各大晶片業者，積極針對AI、HPC以及邊緣運算等應用推展新一代CPU或其他加速晶片，將有助擴大雲端資料中心及企業客戶對新一代伺服器的需求。

各晶片商也積極投入開放軟體平台，如英特爾於2021年主打新CPU將支援oneAPI工具集，並積極推動晶片互通標準，以強化CPU利用PCIe介面與其他AI晶片連通的效能，以與NVIDIA的強大CUDA生態系相抗衡，隨各晶片商競逐帶動技術層次提升，有望刺激AI及HPC伺服器部分需求。

晶片 CPU

延伸閱讀

台積先進製程大同盟 成形

AMD晶片升級Windows 11注意！部分AMD Ryzen效能下跌15%

台積電被迫向美國提交機密資料 莫非是為了英特爾？「平凡廚師撿到米其林食譜也難做好菜」

英特爾亞利桑那州晶圓廠動土 挑戰台積電領導地位

相關新聞

明年需求成長較供給小 研調：DRAM將進入跌價週期

根據TrendForce表示，隨著買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌，第4季合約價反轉機會大，預估將下跌3~...

Bigtera最新版超融合平台 協助ISV打造一站式解決方案

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(SIMO)今（12）日公布旗下Bigtera發表全新版本的超融合基礎架構...

燃油車、電動車都不能沒有盧明光：從零開始 我根本不怕

他是一個註定沒落產業的龍頭，但日落前的商機依舊誘人。在盧明光佈局下，朋程從傳統汽車開往電動車的路上，如何一方面提高夕陽產業的市佔率、一方面掌握新商機？

鴻海科技日倒數6天 秀三款汽車炒熱話題

鴻海（2317）將在10月18日舉辦集團盛事「鴻海科技日Hon Hai Tech Day」（HHTD21)，現場將公布最...

Q4筆電出貨展望 轉趨保守

受零組件缺貨影響，筆電代工廠傳統第3季出貨量增幅較不明顯，包含廣達、仁寶等五大台廠合計出貨量4,785萬台，季增5%、年...

台積無形資產價值大勝三星 全球排名第九

台積電在先進製程與先進封裝技術領先全球之際，其軟實力也備受各界關注。根據研究機構最新報告，台積電的無形資產價值在去年已是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。