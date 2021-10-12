雲端、5G白牌助攻 估5年伺服器出貨CAGR達6.9%

DIGITIMES Research分析師龔明德預期，2022年全球伺服器出貨量有望成長6.4%，主由雲端資料中心拉貨成長率將達雙位數百分比帶動，加上全球疫情進一步受控，IC與零組件逐步恢復正常供應，且英特爾（Intel）、超微（AMD）新CPU平台有望引發部分換機需求。中長期而言，在雲端、5G白牌電信伺服器需求看增及新CPU推陳出新等驅動下，預期2021~2026年全球伺服器出貨量複合年均成長率（CAGR）將達6.9%。

預期未來5年大型公有雲業者將持續增建資料中心，同時發展混合雲，以拓展邊緣運算市場。此外，隨全球5G加速商轉，各國電信業者陸續增建核心（core）網路資料中心，加上O-RAN聯盟大力推動採開放式架構的商用現成設備（COTS）取代傳統獨規方案，有望逐步助長電信白牌伺服器需求。

觀察供應面，主要驅動伺服器出貨成長的因素為英特爾、超微、安謀（Arm）、NVIDIA等各大晶片業者，積極針對AI、HPC以及邊緣運算等應用推展新一代CPU或其他加速晶片，將有助擴大雲端資料中心及企業客戶對新一代伺服器的需求。

各晶片商也積極投入開放軟體平台，如英特爾於2021年主打新CPU將支援oneAPI工具集，並積極推動晶片互通標準，以強化CPU利用PCIe介面與其他AI晶片連通的效能，以與NVIDIA的強大CUDA生態系相抗衡，隨各晶片商競逐帶動技術層次提升，有望刺激AI及HPC伺服器部分需求。