TrendForce： DRAM產業將進入跌價周期

根據TrendForce表示，隨後續買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌帶動，第4季合約價反轉機會大，預估將下跌3~8%，結束僅三個季度的上漲周期。而在買賣雙方心理博弈之際，後續供給方的擴產策略，與需求端的成長力道將成為影響2022年DRAM產業走勢最關鍵的因素。

照目前進度看來，2022年三大DRAM原廠的擴廠規劃其實仍顯保守，預估明年的供給位元成長率約17.9%，然而由於目前買方庫存水位已偏高，加上2022年需求位元成長率僅16.3%，低於供給端的成長速度，2022年DRAM產業將由供不應求將轉至供過於求。

就DRAM供給面來看，2021年上半年採購方皆在供應鏈混亂的情勢下擴大採買力道，也帶動原廠的出貨狀況皆優於預期，DRAM庫存水位也因此明顯降低。隨著伺服器業者的動能回溫，供應商也因此樂觀看待其帶來的DRAM需求成長。

其中，三星、SK海力士皆小幅增加投片，加上原廠製程持續朝向1Z nm及1alpha nm轉進的帶動下，預估2022年整體DRAM產業的供給端位元成長率將達17.9%。

首先，龍頭廠三星（Samsung）主要投片增幅落在仍有較大空間的P2L，投片規模將有持續上修的可能。儘管目前增幅不大，主要靠先進製程的挹注，但仍將帶動三星明年供給位元成長率達19.6%，為三大原廠之最。此外，值得一提的是，最新的P3L預計明年中完工，對明年產出貢獻尚低，但將持續提供該公司2023年以後的成長動能。

隨著DDR3市況的走弱，SK海力士（SK Hynix）舊廠M10明年DRAM投片有機會加速轉換至邏輯IC產品；不過最新的M16廠在今年加入生產後，明年總產能將持續擴大，並配合市場狀況動態做調整。以目前計畫看來，SK hynix重心在1Y nm及1Z nm的製程提升，估計將帶動其明年的供給位元成長率約17.7%。

美光（Micron）其A3廠周邊新增的空間主要是輔助該廠往下一代製程做轉換時，避免有產能減損，因此今明兩年來看，其總產能其實變化並不大，該公司主要仰賴1Z nm及最新1alpha nm所帶來的位元增加。照現階段客戶導入進度來看，美光的1alpha nm進展相當順利，且是三大廠中轉換最快的業者，預計明年的供給位元成長率為16.3%。

台廠方面，由於南亞科（2408）新廠完工將落在2024年；華邦（2344）的新廠估計明年下半年僅以試產為主，兩者對於供給市場的影響有限。因此，預計2022年台廠對於DRAM供給的增幅貢獻都將十分有限。

反觀需求面，以DRAM消耗量占比最高的智慧型手機、伺服器及筆電市場來看，此三大產品在2021年以來的成長力道相當強勁，然也相對墊高2022年的比較基礎，使得明年生產或出貨量要出現大幅成長的難度增加。

除此之外，各大產業持續受零組件缺料所苦，終端產品組裝受限將使相對身為長料的DRAM需求量下滑。整體而言，2022年DRAM需求端的位元成長率預估僅16.3%，將低於供給端的增速。

以智慧型手機領域來看，由於包含手機用的主晶片、driver IC等零組件缺料問題短期依然無解，將導致原本就是淡季的2022年第1季出貨表現恐不盡理想。儘管後續隨著廠商新機的發布，生產量逐季增加的可能性高，不過目前估計2022全年生產量約14億台，年成長幅度僅約3.5%；且若半導體零件缺貨延續時間更長，則該數字恐仍有下修風險。

因此，2022年mobile DRAM領域的成長力道將主要來自於content per box（每台智慧型手機搭載DRAM容量）的提升，預估明年占整體DRAM市場消耗四成的mobile DRAM，其需求位元成長率僅約15%，相比過往動輒兩成以上，該成長力道實屬疲弱。

以伺服器領域來看，該產業同樣受到各種PMIC、被動元件以及東南亞組裝受阻等供應鏈問題所擾，而該情況估計也將延燒到2022年，目前預計明年伺服器整機出貨總量年成長約4.3%，主要動能仍來自於雲端服務供應商的擴建。

隨著2021年Intel Ice Lake的市占率開始攀升，配合原廠導入生產更多高單容量顆粒（16Gb mono die），市場對於64GB模組的需求顯著上揚。此外，2022年在Intel下一代Xeon伺服器處理器Sapphire Rapids的加入之下，估計64GB的滲透率將一舉突破六成，將進一步帶動2022年server DRAM需求位元成長率達20%，成長力道已屬眾產品中最高者。

以筆電領域來看，由於歐美國家疫苗普及率逐漸提升，預估明年筆電出貨約2.22億台，年衰退近7%。不過隨著遠距辦公與教學將趨於常態，中長期而言筆電基數將有所成長，且不至於衰退至疫情前的水準。

2021年上半年Chromebook持續為筆電產品中成長動能最強的類別，不過隨教育用筆電於今上半年加大備貨，通路庫存墊高的情況下，下半年Chromebook的需求將逐步下滑，取而代之的是商用筆電，預計此趨勢將延續到2022年，搭載較高DRAM用量的商用筆電將帶動明年PC DRAM需求位元成長率達15%以上。

整體而言，2021年在採購端積極拉貨的情況下，對於DRAM原廠是出貨表現相當亮眼的一年；量增價漲使今年全年的DRAM產值有望突破900億美元。

不過隨著第4季DRAM價格的反轉向下，延續至2022年上半年的跌幅仍有擴大可能，2022年全年的DRAM平均銷售單價（ASP）恐較今年衰退約15~20%，而原廠的出貨成長幅度預估也將落在相似區間，意即整體DRAM產業出貨的成長將受到報價下滑所抵銷，故2022年DRAM產值約略持平今年。

不過，由於2022年下半年的價格變化仍存變數，若有機會止跌翻揚，DRAM產值則可望再創佳績。