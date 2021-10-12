集邦：2022年需求小於供給 DRAM產業進入跌價周期

TrendForce表示，隨著後續買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌所帶動，第4季合約價反轉機會大，預估將下跌3~8%，結束僅三個季度的上漲周期。

在買賣雙方心理博弈之際，後續供給方的擴產策略，與需求端的成長力道將成為影響2022年DRAM產業走勢最關鍵的因素。照目前進度看來，2022年三大DRAM原廠的擴廠規劃其實仍顯保守，預估明年的供給位元成長率約17.9%，然而由於目前買方庫存水位已偏高，加上2022年需求位元成長率僅16.3%，低於供給端的成長速度，2022年DRAM產業將由供不應求將轉至供過於求。

就DRAM供給面來看，2021年上半年採購方皆在供應鏈混亂的情勢下擴大採買力道，也帶動原廠的出貨狀況皆優於預期，DRAM庫存水位也因此明顯降低。隨著伺服器業者的動能回溫，供應商樂觀看待其帶來的DRAM需求成長。

其中，三星、SK海力士皆有小幅增加投片，加上原廠製程持續朝向1Z nm及1alpha nm轉進的帶動下，預估2022年整體DRAM產業的供給端位元成長率將達17.9%。

首先，龍頭廠三星主要投片增幅落在仍有較大空間的P2L，投片規模將有持續上修的可能。儘管目前增幅不大，主要靠先進製程的挹注，但仍將帶動三星明年供給位元成長率達19.6%，為三大原廠之最。此外，值得一提的是，最新的P3L預計明年中完工，對於明年產出貢獻尚低，但將持續提供該公司2023年以後的成長動能。

隨著DDR3市況的走弱，SK海力士舊廠M10明年DRAM投片有機會加速轉換至邏輯IC產品；不過最新的M16廠在今年加入生產後，明年總產能將持續擴大，並配合市場狀況動態做調整。以目前計畫看來，SK hynix重心在1Y nm及1Z nm的製程提升，估計將帶動其明年的供給位元成長率約17.7%。

美光（Micron）其A3廠周邊新增的空間主要是輔助該廠往下一代製程做轉換時，避免有產能減損，因此今明兩年來看，其總產能其實變化並不大，該公司主要仰賴1Z nm及最新1alpha nm所帶來的位元增加。照現階段客戶導入進度來看，美光的1alpha nm進展相當順利，且是三大廠中轉換最快的業者，預計明年的供給位元成長率為16.3%。

台廠方面，由於南亞科（2408）新廠完工將落在2024年；華邦（2344）的新廠估計明年下半年僅以試產為主，兩者對於供給市場的影響有限。因此，預計2022年台廠對於DRAM供給的增幅貢獻都將十分有限。

反觀需求面，以DRAM消耗量占比最高的智慧型手機、伺服器及筆電市場來看，此三大產品在2021年以來的成長力道相當強勁，然也相對墊高2022年的比較基礎，使得明年生產或出貨量要出現大幅成長的難度增加。除此之外，各大產業持續受零組件缺料所苦，終端產品組裝受限將使相對身為長料的DRAM需求量下滑。整體而言，2022年DRAM需求端的位元成長率預估僅16.3%，將低於供給端的增速。