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台指期跌207點 收16,418點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台指期今（12）日受到美股走低影響，期指賣壓湧現。盤面上，半導體產業近期雜音較多，市場觀望本周四登場的台積電法說、而貨櫃航運族群跌勢不止，長榮近月期貨殺至跌停，成為壓盤重心，使台指期一度重挫340點，終場跌勢收斂，以下跌207點，收在16,418點，成交量138,234口。

今日熱門股票期貨為：長榮期貨、聯電期貨、中鋼期貨、長榮航期貨、裕民期貨、台積電期貨、廣宇期貨、景碩期貨、群創期貨以及智原期貨。

期貨商指出，由於能源價格持續攀高，推升通膨壓力，美股三大指數在雙十連假期間下跌0.7~1.2%，導致台指期開低下挫。展望後市，期貨商指出，全球能源短缺問題未解，通膨若持續升溫，可能令全球央行加快資金收緊步調，台指期短線延續承壓。

期貨 台指期 台積電

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