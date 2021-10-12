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Bigtera最新版超融合平台 協助ISV打造一站式解決方案

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(SIMO)今（12）日公布旗下Bigtera發表全新版本的超融合基礎架構(HCI)產品VirtualStor ConvergerOne 1.3。

慧榮指出，VirtualStor ConvergerOne是一個整合運算、儲存與網路資源的超融合平台，可提供彈性、敏捷的交付服務，有效突破傳統三層式架構的資源擴展不易、維運管理複雜等限制。最新版VirtualStor ConvergerOne 1.3多項強大新功能為獨立軟體開發商(ISV)提供更加安全、高效，且簡單易用的運行平台，協助打造一站式解決方案，一次滿足預算、人力、效能三大需求。

慧榮產品企畫部協理陳建安表示，ISV運用超融合基礎架構來開發軟體已成市場主流趨勢。VirtualStor ConvergerOne 1.3可協助ISV立即部署AI人工智慧或其他應用程式，使其能更專注在平台與應用層面的發展，此外，在不影響系統運作前提下，能按需擴展運算與儲存資源能力。

他說，Bigtera正積極尋找更多優秀且具未來發展性的ISV，目前已與多家業者洽談共推一站式解決方案，包括和台灣AI業界擁有高知名度的數位無限軟體成功打造AI-Stack一站式解決方案，能降低中小企業跨入AI的門檻。

陳建安進一步表示，：VirtualStor ConvergerOne 1.3無論在資料保護、虛擬機管理等方面，皆提供良好的運作機制，甚至可為超融合架構外部的前端系統提供NAS或SAN服務，便於企業一併汰除老舊儲存設備，確保所有前端應用皆享有更高的I/O存取效能；另外還能整合AI平臺，滿足資料分析、影像處理等熱門需求。除了ISV，舉凡有虛擬化、VDI、大數據分析等作業需求的企業，都適合部署VirtualStor ConvergerOne 1.3，藉此打造極簡、安全、高效的數位化基礎架構。

新版的VirtualStor ConvergerOne 1.3擁有六大創新亮點：優異的效能表現：經由Bigtera以最小集群運行9個虛擬機進行實測，顯示VirtualStor ConvergerOne的隨機讀取效能可達23萬IOPS、隨機寫入效能可達8萬IOPS，表現極為突出；提供批次複製功能：短短2~3秒內即能複製10個或20個以上虛擬機，且批次產生IP位址與網路名稱、以避免虛擬機彼此衝突，可滿足VDI、研發測試等多人同時應用的情境，同時藉由Linked Clone技術節省95%以上的複製空間。

軟體 控制晶片 快閃記憶體

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