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威剛旗下XPG旗開得勝 DDR5超頻飆速

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG於近日為即將上市的新世代 DDR5 平台進行超頻測試，一舉將 DDR5 主流速度 4800MT/s 超頻至 8118MT/s，樹立新世代 DDR5記憶體超頻速度基準。

威剛表示長期專注於記憶體超頻的 XPG 超頻實驗室，在電腦平台即將進入全新世代時也率先投入研發資源，持續挑戰記憶體超頻極限。以主流速度 DDR5 4800MT/s顆粒為基礎，嚴選最佳顆粒，經過多次的系統及記憶體參數調校與測試，一騎絕塵飆出 8118MT/s 驚人速度，幾近翻倍的性能提升，為新世代 DDR5 平台奠定超頻效能基準，也能為追求極致性能的電競與超頻玩家，提供新世代電腦平台極速高效且穩定的記憶體解決方案。

除了深耕記憶體超頻研究外，威剛也進一步指出，XPG更在乎終端消費者的使用體驗，將於10月底正式推出全新世代 DDR5 電競記憶體模組，致力提供不同需求的玩家更多DDR5記憶體解決方案。

記憶體模組 超頻 威剛

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