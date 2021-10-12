慧榮旗下Bigtera 發表最新版超融合平台

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今（12）日公布旗下Bigtera發表全新版本的超融合基礎架構(Hyper Converged Infrastructure; HCI)產品VirtualStor®ConvergerOne 1.3，該產品是一個整合運算、儲存與網路資源的超融合平台，可協助打造一站式解決方案，一次滿足預算、人力、效能三大需求。

慧榮科技產品企畫部協理陳建安表示，ISV運用超融合基礎架構來開發軟體已成市場主流趨勢。VirtualStorConvergerOne 1.3可協助ISV立即部署AI或其他應用程式，使其能更專注在平台與應用層面的發展，此外，在不影響系統運作前提下，能按需擴展運算與儲存資源能力。Bigtera正積極尋找更多優秀且具未來發展性的ISV，目前已與多家業者洽談共推一站式解決方案，包括和台灣AI業界擁有高知名度的數位無限軟體成功打造AI-Stack一站式解決方案，能降低中小企業跨入AI的門檻。

陳建安進一步指出，VirtualStorConvergerOne 1.3無論在資料保護、虛擬機管理等方面，皆提供良好的運作機制，甚至可為超融合架構外部的前端系統提供NAS或SAN服務，便於企業一併汰除老舊儲存設備，確保所有前端應用皆享有更高的I/O存取效能；另外還能整合AI平臺，滿足資料分析、影像處理等熱門需求。除了ISV，舉凡有虛擬化、VDI、大數據分析等作業需求的企業，都適合部署VirtualStorConvergerOne 1.3，藉此打造極簡、安全、高效的數位化基礎架構。