美光推出7400 NVMeTM SSD 提升資料中心儲存需求

美光科技今（12）日宣布推出採用NVMe™協定的 Micron® 7400 SSD，提供領先業界且具彈性的尺寸設計、PCIe Gen4性能和頂尖安全性，以滿足資料中心高工作負載量的儲存需求。透過此系列產品，美光提供最廣泛的主流資料中心固態硬碟（SSD）的選擇。Micron 7400 SSD 具備七種尺寸規格，可推進次世代伺服器架構的轉型。

受惠於數據量的高速成長和應用程式對高效能的需求與日俱增，資料中心得以持續發展。為了處理、分析，並確保數據可提供有價值的洞察意義，資料中心正逐步現代化，需要全新等級的儲存創新。

美光企業副總裁暨儲存業務部門總經理 Jeremy Werner 表示，我們的客戶需要藉由改善儲存裝置容量和效率以提高營運業務。Micron 7400 SSD 能靈活地處理無數應用程式及系統的互通性需求，實現從邊緣運算到雲端的部署，創造價值。

SSD 在資料中心應用上日漸普及，其不斷擴充的效能亦推動業界對全新、最佳化尺寸的需求，以滿足以數據為中心的工作負載。多元的外形尺寸能滿足各式應用的需求，提供快速、可靠且價格實惠的資料中心儲存裝置。Micron 7400 SSD 系列包含唯一具斷電保護功能的 PCIe Gen4 M.2 22x80mm，以及厚度為 15mm 和 7mm 的 2.5 吋 U.3 資料中心 SSD2 。

7400 SSD 更具備三種不同的全新 E1.S 企業級資料中心 SSD 外觀尺寸（EDSFF），能實現更大的容量、快閃記憶體最佳化（Flash-Optimized），並改善電源和冷卻選項。如此廣泛的選擇代表客戶將能從傳統伺服器，轉換至採用密集EDSFF SSD 的一個伺服器。另外7400 SSD 系列產品提供從 400GB 至 7.68TB 的容量選項，可支援低至高容量的各種應用程式。