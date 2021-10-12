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鴻海科技日倒數6天 秀三款汽車炒熱話題

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海集團電動車即將發表。圖／擷自YouTube
鴻海集團電動車即將發表。圖／擷自YouTube

鴻海（2317）將在10月18日舉辦集團盛事「鴻海科技日Hon Hai Tech Day」（HHTD21)，現場將公布最新研發之商品，及旗下鴻華先進與工研院合作的自駕開放平台等成果。在今（12）日上午鴻海Youtube頻道也發布一則最新預告片，向大眾提前曝光鴻海今年將推出的3款電動車(EV）主力商品之外觀及道路行駛的模擬影像，提前炒熱話題。

鴻海指出，今年HHTD21的四大主題分別為「感受、技術、軟體、體驗」，18日現場將正式公佈集團的C級距電動車、E級距電動車與電動巴士，其中，「C級距車款」為鴻華先進自主研發，以MIH電動車開放平台為基礎的首款乘用車，不僅強調舒適性、安全性，價格上也較為親民，可滿足一般家用客群；現場與會者將有機會搭乘或觀賞電動車，並藉由專題演講，展現鴻海在電動車領域之軟體、硬體平台的最新發展成果。

鴻海 電動車 軟體

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