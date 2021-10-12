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台積電竹南廠加速試機 設備廠Q4受益

集微網 / 集微網

集微網消息，10月11日，據鉅亨網報導，台積電竹南廠正進入試機階段，由於年底為預算核銷旺季，業界看好萬潤、辛耘等台設備廠於第四季度進入營收確認高峰期。

報導稱，由於台積電竹南廠面積超過現有4座先進封裝廠的總和，所需設備量可觀，尤其當先進製程不斷推進，線寬越發趨於精細，對機台要求也越來越高，且製程複雜，因此衍生出了額外的設備需求。

除了清洗設備、蝕刻設備和去膠設備，點膠機、散熱貼合機等封裝設備也隨著台積電強化先進封裝佈局而迎來提升機遇。另外，台積電為縮短先進封裝產品的上市周期，和提高產能與良率，正積極導入自動化系統，打造全自動化智慧工廠，相關供應商如盟立、均豪等也雙雙受惠。

報導還指出，台積電宣佈為期三年的巨額投資計劃，意味著終端客戶已給予台積電未來三年的產品規劃，加上先進封裝趨勢確立，未來2D封裝客戶將轉往2.5D，而2.5D 客戶也將往3D移動，推升整體市場規模持續擴大，對設備需求量也將跟著提升，加上供應鏈在地化考量，都將有利於未來台廠運營。

今年上半年，台積電宣佈在未來三年內投資1000億美元提高晶片產能，應對市場對新工藝日益增長的需求。

台積電原計劃今年投入280億美元的創紀錄資本支出，但在缺晶圓趨勢下，提高產能的需求呼之欲出。台積電承諾與各行各業的客戶合作，克服洶湧而來的晶片需求。

“台積電預計將在未來三年投資1000億美元來增加產能，以支持先進半導體技術的生產和研發，”台積電在回應當地媒體報導的聲明中稱。 “台積電在與客戶緊密合作，以可持續的方式應對他們的需求。”

台積電

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