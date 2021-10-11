全球PC出貨量連續六季增長 缺料與運輸問題出貨將趨緩

市調機構IDC發布報告表示，全球個人電腦（PC）包括桌機、筆電與工作站，2021年第3季出貨量達到8670萬台，年增3.9%，並且是連續六季成長，主要是全球疫情大流行，推動PC市場的需求增長。

不過，全球PC市場將會放緩，主要是受到零組件短缺，以及全球運輸受阻的影響，IDC表示，已經可以看到部分品牌，針對不同市場，開始調整出貨優先順序，例如在新興市場保持成長動能，在部分成熟市場的成長動能開始放緩。

IDC說，例如美國PC市場出貨量，從2021年第1季開始就出現年衰退，主要就是受到材料供應短缺，以及全球運輸物流不順的影響，經過一年來，疫情大流行驅動了遠距工作與遠距教學的PC需求，相對來看，目前PC的支出正在減少，使得PC市場出現放緩的現象，但整體來說，在某些方面，供給仍然遠落後於需求，庫存仍低於正常水準。

在品牌廠商方面，2021年第3季全球前五大品牌，依序為聯想（市占率22.8%）、惠普（8424）（20.3%）、戴爾（17.5%）、蘋果（8.8%），華碩（2357）（7.0%）與宏碁（2353）（6.9%）並列第五名。第3季除了惠普出貨量出現年衰退之外，其他品牌都是成長的，並以戴爾第3季出貨量年增26.6%，表現最亮眼。