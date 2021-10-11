快訊

圓規颱風海警最快明天解除 高雄開第一槍宣布12日正常上班課

救難人員驚險游泳渡河畫面曝光！野溪溫泉入夜再救一男

全球PC出貨量連續六季增長 缺料與運輸問題出貨將趨緩

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
市調機構IDC發布報告表示，全球個人電腦（PC）包括桌機、筆電與工作站，2021年第3季出貨量達到8670萬台，年增3.9%，並且是連續六季成長。示意圖／ingimage
市調機構IDC發布報告表示，全球個人電腦（PC）包括桌機、筆電與工作站，2021年第3季出貨量達到8670萬台，年增3.9%，並且是連續六季成長。示意圖／ingimage

市調機構IDC發布報告表示，全球個人電腦（PC）包括桌機、筆電與工作站，2021年第3季出貨量達到8670萬台，年增3.9%，並且是連續六季成長，主要是全球疫情大流行，推動PC市場的需求增長。

不過，全球PC市場將會放緩，主要是受到零組件短缺，以及全球運輸受阻的影響，IDC表示，已經可以看到部分品牌，針對不同市場，開始調整出貨優先順序，例如在新興市場保持成長動能，在部分成熟市場的成長動能開始放緩。

IDC說，例如美國PC市場出貨量，從2021年第1季開始就出現年衰退，主要就是受到材料供應短缺，以及全球運輸物流不順的影響，經過一年來，疫情大流行驅動了遠距工作與遠距教學的PC需求，相對來看，目前PC的支出正在減少，使得PC市場出現放緩的現象，但整體來說，在某些方面，供給仍然遠落後於需求，庫存仍低於正常水準。

在品牌廠商方面，2021年第3季全球前五大品牌，依序為聯想（市占率22.8%）、惠普（8424）（20.3%）、戴爾（17.5%）、蘋果（8.8%），華碩（2357）（7.0%）與宏碁（2353）（6.9%）並列第五名。第3季除了惠普出貨量出現年衰退之外，其他品牌都是成長的，並以戴爾第3季出貨量年增26.6%，表現最亮眼。

IDC 疫情 筆電

延伸閱讀

供給和物流拖累 全球PC第3季出貨出現疫情來最小成長

緯穎執行長：缺料問題一直在 恐持續到明年中之後

台達電缺料 牽動Q4營運

調查：近6成台灣企業為數據新手 高於全球平均

相關新聞

泰鼎達成兩劑疫苗100%覆蓋 沙盒計畫10月19日啟動

台商泰國第一大廠泰鼎（4927）今日宣布各項抗疫措施持續進展，在預防及隔離方針並行的安排下，本周已為泰國全體員工完成第二...

環球晶現貨急單持續湧入 6、8、12英吋產能全線滿載

據鉅亨網報導，半導體矽晶圓廠商環球晶現貨急單持續湧入，一路排到明年上半年，6英吋、8英吋與12 英吋產...

全球PC出貨量連續六季增長 缺料與運輸問題出貨將趨緩

市調機構IDC發布報告表示，全球個人電腦（PC）包括桌機、筆電與工作站，2021年第3季出貨量達到8670萬台，年增3....

台積電法說前三星放話2025量產2奈米超車 專家提3個未解關鍵要素...

南韓三星電子稍早在晶圓代工論壇中揭露預定2025年量產2奈米，再次放話要彎道超車晶圓代工龍頭台積電。由於正值台積電法說會前夕，預料也將成為這次法說會法人關注焦點。

自動駕駛SoC改造電動車大腦 大廠卡位鴻海不缺席

自動駕駛改造電動車大腦，市場預期具備人工智慧運算功能的系統單晶片（SoC），將成為L4級以上自動駕駛晶片主流；包括特斯拉...

缺料...蘋機影響最小

零組件缺貨持續干擾全球電子業，加上近期大陸官方「能耗雙控」政策，在限電、停工陰影下，進一步加深業界對缺貨的恐慌，研調機構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。