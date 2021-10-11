泰鼎達成兩劑疫苗100%覆蓋 沙盒計畫10月19日啟動

台商泰國第一大廠泰鼎（4927）今日宣布各項抗疫措施持續進展，在預防及隔離方針並行的安排下，本周已為泰國全體員工完成第二劑疫苗接種，預定10月中旬上線的泰鼎沙盒計畫(Apex Sandbox)也將如期於10/19正式啟用，而緊鄰泰鼎沙盒區域的四廠預定地近日也已正式舉行動土儀式，主要針對未來三廠和四廠的水、電相關基礎建設，以確保未來各廠產能擴建所需水電供應無虞。

泰鼎指出，公司於9/16完成泰國全體員工第一劑疫苗接種後，並自10/8開始進行第二劑疫苗施打且已在10/10全數施打完畢，達成100%兩劑疫苗覆蓋率。接種對象除了一廠、二廠、三廠及協峰單面板廠所有員工外，還擴及到尚未接種疫苗的員工家屬，讓員工無後顧之憂，體現Good to you, Good to Apex; Good to Family, Good to Apex的共好精神。

泰鼎提到，公司響應泰國政府政策規劃並建置之泰鼎沙盒計畫將如期於10/15完成前置作業，並於10/19正式啟用，將能加強完善廠區的自主隔離規劃。藉由兼具科技、太陽能應用及隔離設備建置，落實「篩檢、隔離、收治、預防」的計畫核心精神，預期能完善保護工廠整體營運及照顧員工安全。該計畫超前部署的周全規劃及執行已獲得泰國政府肯定，雙方並已簽署推廣沙盒計畫合作備忘錄。未來本公司除提供經驗分享並協助政府推行相關計畫；當地政府並承諾提供抗疫資源支援，包括（一）免費提供本公司工廠PCR檢測及確保供應新進員工疫苗接種、（二）核發藍色工廠認證書(Standard Factory/Blue Factory)作為泰國全體員工已完整接種兩劑疫苗之認證、（三）若有員工染疫，政府在各方面將支援及協助。

在持續完善抗疫措施的時刻，泰鼎也指出，廠區未來產能規畫亦同時進行中。近日於四廠預定土地上啟動之工程建設主要為供應集團廠區的水、電基礎建設，兩項工程預計將於明年第二季完工。未來在與Covid-19疫情共存之下，管理團隊的各項規劃，已將員工健康安全、工廠營運、保護股東權益各重要事項全盤納入，相信將為泰國廠區帶來更多助益。