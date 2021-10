泰鼎達成兩劑疫苗100%覆蓋 沙盒計畫10月19日啟動

台商泰國第一大廠泰鼎(4927)今日宣布各項抗疫措施持續進展,在預防及隔離方針並行的安排下,本周已為泰國全體員工完成第二劑疫苗接種,預定10月中旬上線的泰鼎沙盒計畫(Apex Sandbox)也將如期於10/19正式啟用,而緊鄰泰鼎沙盒區域的四廠預定地近日也已正式舉行動土儀式,主要針對未來三廠和四廠的水、電相關基礎建設,以確保未來各廠產能擴建所需水電供應無虞。

泰鼎指出,公司於9/16完成泰國全體員工第一劑疫苗接種後,並自10/8開始進行第二劑疫苗施打且已在10/10全數施打完畢,達成100%兩劑疫苗覆蓋率。接種對象除了一廠、二廠、三廠及協峰單面板廠所有員工外,還擴及到尚未接種疫苗的員工家屬,讓員工無後顧之憂,體現Good to you, Good to Apex; Good to Family, Good to Apex的共好精神。

泰鼎提到,公司響應泰國政府政策規劃並建置之泰鼎沙盒計畫將如期於10/15完成前置作業,並於10/19正式啟用,將能加強完善廠區的自主隔離規劃。藉由兼具科技、太陽能應用及隔離設備建置,落實「篩檢、隔離、收治、預防」的計畫核心精神,預期能完善保護工廠整體營運及照顧員工安全。該計畫超前部署的周全規劃及執行已獲得泰國政府肯定,雙方並已簽署推廣沙盒計畫合作備忘錄。未來本公司除提供經驗分享並協助政府推行相關計畫;當地政府並承諾提供抗疫資源支援,包括(一)免費提供本公司工廠PCR檢測及確保供應新進員工疫苗接種、(二)核發藍色工廠認證書(Standard Factory/Blue Factory)作為泰國全體員工已完整接種兩劑疫苗之認證、(三)若有員工染疫,政府在各方面將支援及協助。

在持續完善抗疫措施的時刻,泰鼎也指出,廠區未來產能規畫亦同時進行中。近日於四廠預定土地上啟動之工程建設主要為供應集團廠區的水、電基礎建設,兩項工程預計將於明年第二季完工。未來在與Covid-19疫情共存之下,管理團隊的各項規劃,已將員工健康安全、工廠營運、保護股東權益各重要事項全盤納入,相信將為泰國廠區帶來更多助益。