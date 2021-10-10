想進台積電「內推」好容易？ 網友揭背後暗黑真相

在台積電工作、領高薪可說是許多人的夢想，不過想進去可沒那麼容易。一名網友就在網路上分享，曾聽聞欲取得台積電職缺，「內推」可說是一大利器，但也疑惑即便是經內部員工推薦，還是得和其他求職者一樣經歷面試、考試等流程，讓他好奇究竟「內推」容易被取信的關鍵為何？意外引起網友熱議，揭露背後真相。

原PO在PTT科技板上發文指出，曾聽說台積電透過內推比較容易取得職缺，但也認為內推只不過是較快讓主管看到自己的履歷，不用透過人力銀行應徵，然而流程一樣都要面試跟考試，為何大家都說「內推幾乎都會上」，難道主管的評分表上會特別註明「內部員工推薦」嗎？

對此，許多網友表示不僅是台積電，一般經內推的人才確實比較容易被錄取，很大的原因是因為信任推薦人，「內推有擔保人啊，路邊找來的你怎麼知道不是怪咖」、「看擔保到什麼程度吧，紅人擔保當然穩上」、「推薦人和被推薦人認識，不容易發生老鳥不願意帶菜鳥的情形，可以省下管理上的成本」、「有些職缺人力銀行不會先出現，會提前面試內推的人」。

不過，部分網友也認為內推形同「雙面刃」，雖經推薦較容易取得職缺，卻也代表「想離職沒那麼容易」，「手牽手、心連心，大家一起為台積！不然邊緣人進來要走就走、毫無牽掛」、「一、確保用人品質；二、人情壓力讓你不輕易離職。你覺得是哪一個？」、「主要是因為牽絆，當有認識的人內推你進台積，假如你想離職，公司會找推薦人幫忙」、「公司喜歡做得久的」。