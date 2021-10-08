聖暉9月營收18.9億元 連續三月創新高

聖暉（5536）今日公布2021年9月合併營收達18.9億元，連續三月創新高，隨著集團擴大營運規模，同步挹注2021年第3季、以及累計前三季合併營收分別達50.3億元、140.5億元，大增52％、37％，同創歷年同期新高。

聖暉表示，受惠中國及台灣地區主要客戶無塵室及機電整合工程施作需求持續拉升，產能稼動率保持一定水準之上，加上兩岸半導體產業積極投入擴建計畫，帶動化學品供應與分裝系統設備銷售力道持續回升，增添良好營運動能。

尤其在全球生產供應鏈分散、兩岸半導體及高科技產業加大資本支出擴建等市場趨勢下，集團單月營收自第2季起呈現高雙位數成長態勢，且以聖暉多產業、多區域業務競爭利基，更創造整體業務接單動能充沛，是9月、第3季及前三季營收同步繳出佳績的關鍵。

根據資策會產業情報研究所(MIC)最新預估，看好 5G、AI、物聯網與車用電子等新興技術與應用快速發展，將帶動全球半導體產業長期成長動能，並預估2022年全球半導體市場規模將達 6,065 億美元，年增10.1％，且全球晶片缺貨潮未明顯緩解，包括晶圓製造、封測業者皆積極增設新廠、擴增產能，各國政府亦加大扶植半導體產業自製化力道，推動區域半導體供應鏈發展，有助於創造聖暉良好業務接單環境。

展望本季，聖暉持審慎樂觀看法。公司目前在建工程案量訂單能見度更長達一年以上，且集團擁有台灣、中國大陸、及越南、印尼與泰國等東南亞地區據點，並多年取得良好工程施作實績，成為多元產業廠務擴建重要合作供應夥伴。

尤其全球產業供應鏈穩定度持續受肺炎疫情、缺料等因素影響，加上中國政府能耗雙控政策目標增加市場不穩定性因素，更奠定全球供應鏈重組趨勢明確，以聖暉多產業業務接單利基，隨著市場趨勢下積極搶灘各產業擴建商機，以期帶動集團未來營運成長持續優於整體產業表現。