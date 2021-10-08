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南亞科第3季每股純益2.44元 本季估DRAM價微幅下修

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

DRAM大廠南亞科（2408）今日公布第2季每股純益達2.44元，為12季來新高；南亞科總經理李培瑛主持法說會強調，本季DRAM價格將微幅下幅，但只是短期修正，不是長期修正，產業長期仍看好。

南亞科今日在法說會公布第3季財報，受到DRAM單季平均單價仍大漲20%，毛利率再竄升至49.2%，季增6.9個百分點，單季稅後純益75.26億元，季增22.1%，每股稅後2.44元。

南亞累計今年前三季642.05億元，年增38.9%，毛利率41.2%、營業利益29.9%都優於去年同期表現；前三季稅後純益163.93億元，每股純益5.31元。

對於DRAM現貨價修正，美系外資稍早以記憶體寒冬來臨，唱衰記憶體產業，但李培瑛認為DRAM現貨價回檔，是因為筆電業者面臨長短料的壓力，將資源集中高階筆電、降低chromebook出貨。

他強調很多消費性產品如網通、機上盒、智慧音箱及穿戴裝置等需求還是很強；伺服器買盤力道也很強勁。

他分析，伺服器端對DRAM需求是筆電的三倍之多，加上目前主要原廠的庫存也低，讓DRAM價格仍具穩定支撐。

至於筆電廠面臨長短料問題，主要是包括電源管理、面板驅動、音訊和微控制器等小晶片缺貨，這些晶片很多是類比IC，多透過8吋晶圓代工廠生產，但8吋產能嚴重短缺，連帶也產生缺片。

李培瑛說，一台筆電，很可能缺了一項晶片就出不了貨，因而筆電廠會自行調配資源，下修低階Chromebook出貨，提升商務筆電出貨量。

他強調，長短料短缺還有其他變數，包括東南亞疫情、大陸限電等，但這些 預期只是短暫修正，不是長期。他預估本季DRAM也僅會微幅下修，修正幅度不會像 2017、2018年時那麼大。

南亞科估今年資本支出約120億元，主要用於第1代10奈米試產及第2代10奈米開發；10奈米預估明年上半年小量出貨，主力產品為DDR4及DDR5產品；第二代10奈米試產也相當順利，明年可小量出貨，明年資本支出會比今年高，但實際投資金額將待明年初的法說會再說明。

南亞科 DRAM

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