鈺齊第3季營收41.50億元、年增28.9% 續創新高
戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）公布9月合併營收14.80億元、年增63.3%，單月營收創歷史歷史次高，淡月不淡；第3季合併營收41.50億元，季增19.2%、年增28.9%，單季營收首度突破40億元大關，續創單季營收歷史新高。
鈺齊前九月合併營收110.46億元、年增32.0%，若以接單幣別美元計算，則營收達3.93億美元，已超越去年全年的3.84億美元。
鈺齊說，依據產業季節性因素及歷年出貨節奏，每年的3月至4月及9月至10月，通常為單月營收相對低點，雖然第3季仍受疫情干擾，但在稼動率逐步拉升，以及產能持續恢復下，再加上遞延出貨挹注，自第3季以來，產銷已明確呈現逆勢增長態勢。
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