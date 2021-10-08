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三星發佈全新17LPV工藝 成本性能優勢碾壓28nm

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三星晶圓代工先進製程緊咬台積電。（美聯社）
三星晶圓代工先進製程緊咬台積電。（美聯社）

集微網消息，在全球晶圓代工産業，圍繞台積電三星及英特爾三者的競爭話題始終不斷。近日，三星在「Samsung Foundry Forum 2021」（晶圓代工論壇）上宣布，將在2022 年上半年推出3nm GAA工藝，同時在2025年商用生産2nm GAA制程晶片。

除了在先進節點上持續拉近與台積電的量産時程，在此次論壇上，三星也宣布推出全新的17LPV工藝，即Low Power Value的17nm工藝。 

17LPV工藝是28nm工藝的進階版，融合了28nm BEOL後端工序、14nm FEOL前端工藝，新工藝能夠為客戶帶來顯著的成本優勢，同時享受更優秀的能效優勢。

相比傳統28nm工藝，三星17LPV工藝晶片面積縮小了43%，性能提升了39%，功率效率提高了49%。儘管這一工藝量産時間並未得到披露，但三星已宣布第一個應用對象將是ISP圖像信號處理器，屬於三星旗下CMOS傳感器産品線。 

除此之外，三星也在將17LPV工藝集成到其高壓産品中，針對需要後端高壓支持並結合邏輯改進的DDIC/顯示驅動器。

除了17LPV，三星也公佈了用於MCU和嵌入式MRAM的14nm及14LPU技術路線。 據悉，三星代工部門還打造了14nm LPU工藝，即Low Power Ultimate，但並未透露詳情。

台積電 三星

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