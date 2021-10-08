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《天堂M》虛寶製作機率不實？ 遊戲橘子揭數據回應了

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
近日有網路直播主聲稱遊戲橘子擅自調低《天堂Ｍ》機率。圖／橘子提供
近日有網路直播主聲稱遊戲橘子擅自調低《天堂Ｍ》機率。圖／橘子提供

遊戲營運商橘子（6180）近期遭實況主質疑遊戲內虛擬寶物製作機率不實，引發遊戲圈軒然大波，而橘子今日對此做出以下聲明。

近日有網路直播主聲稱遊戲橘子（下稱本公司）擅自調低《天堂M》機率及未與韓版對齊，並透過社群及媒體工具，發表及散播諸多不實指控。本公司基於善意原則，在此前已主動書面說明，希望持續保持溝通及得到對方澄清。由於此事件已引起用戶與社會關注，本公司特說明如下：

遊戲版本由原廠提供後，本公司絕不可能自行調整機率。而由於營運區域不同，遊戲橘子營運團隊長期投入資源於推出好玩且適合台灣玩家的差異化活動，這會形成跟其他地區版本不同的遊戲生態。以用戶提及的「傳說製作秘笈」為例，在台韓玩法就有所不同，在韓國201個做一次、在台灣99個做一次；韓版平均成本約為2010個、台版約為1980個，事實上兩地製作同項物品的平均成本幾乎相同，台版還較韓版略低。

另外，在遊戲內參與類似活動，參加者每次執行的成功機率事實上都是獨立事件，不能以自己個人執行的結果，去推算系統的機率。近期國內開始討論成立轉蛋法，遊戲橘子在此表示贊成並全力支持，亦早在2018年即陸續公告旗下遊戲商城機率，除了支持轉蛋法，也進一步建議將與消費相關的機率形成數據，送交公正第三方機構，建立可供消費者查詢的公開平台。

遊戲橘子 實況主 網路直播

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