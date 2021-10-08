《天堂M》虛寶製作機率不實？ 遊戲橘子揭數據回應了

遊戲營運商橘子（6180）近期遭實況主質疑遊戲內虛擬寶物製作機率不實，引發遊戲圈軒然大波，而橘子今日對此做出以下聲明。

近日有網路直播主聲稱遊戲橘子（下稱本公司）擅自調低《天堂M》機率及未與韓版對齊，並透過社群及媒體工具，發表及散播諸多不實指控。本公司基於善意原則，在此前已主動書面說明，希望持續保持溝通及得到對方澄清。由於此事件已引起用戶與社會關注，本公司特說明如下：