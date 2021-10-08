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微星9月營收192.03億元 再創單月歷史新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

微星（2377）今（8）日公布2021年9月營收192.03億元，再創單月歷史新高，月增3.92%，年增40.78%。今年前九個月營收為1,465.33億元，年增40.09%。

受惠主機板、顯示卡及筆電等三大主力業務動能同步揚升，微星8月合併營收一舉衝上184.79億元，創單月歷史新高，9月營收則來到192.03億元，續創新高，並推升2021年第3季營收來到522.05億元，創單季歷史新高，季增12.7%，年增約28%。

展望2021第4季，法人表示，歐美陸續解封，加上進入傳統淡季，估計微星第4季營收季減7%，維持在高檔水準，近期雖有 Delta 病毒肆虐，但歐美解封國家增多趨勢不變，WFH降溫將越來越明顯，加上第4季為主機板（ MB） 淡季，估計微星營收季減7%。

展望2022年，法人表示，WFH降溫，但微星的電競需求相對強勁，明年在全球新冠疫苗覆蓋率大幅提升下，WFH 需求將下滑，影響最大產品為遠距教學Chromebook，其次居家上班使用的消費性筆電及MB。

電競需求 雖初期亦略受影響，但2022下半年為NVIDIA二年一次大改款時間，將刺激換機潮，微星電競產品比重接近70%，受WFH退燒影 響比同業為小。預估微星2022年營收成長6%，比同業年持平或衰退為佳。但毛利率因價格下跌，由今年19.5%下滑至17.1%， 每股純益（EPS）16.86元，衰退17%。

營收 微星

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