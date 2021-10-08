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搶挖綠金商機 工研院用PCS加速綠能產業發展

經濟日報 / 記者張剛瑋／台北即時報導

工研院日前舉行「綠色能源發展趨勢交流座談會」，邀集產學研專家一同線上參與，透過與會者在大功率PCS（Power Conditioning System）電力調節系統的產品分享及綠色能源發展趨勢分析，並分享化合物半導體於我國綠能領域之發展應用，期許號召國內電力電子、電機產業能夠積極投入，帶動在地化的綠能電子發展，串聯產業供應鏈，提升國產化自主關鍵技術能量。

工研院院長劉文雄表示，淨零碳排已成國際趨勢，全球已有超過130個國家宣示或規劃要在2050年達成淨零碳排，臺灣當然不能夠缺席。過去大家在討論綠能時多聚焦在太陽能、風電等再生能源要增加多少比例的挑戰目標，近來綠色能源也帶動更多相關產業的發展。此次的座談會，便是結合工研院研發量能，聚焦在「化合物半導體應用於綠能領域」以及「PCS於儲能與綠能電子應用」，透過座談分享，為彼此激盪新思維、開創新商機，共同朝淨零永續的長程目標邁進。

在化合物半導體的推動上，工研院協理暨南分院執行長吳誠文指出，日前工研院啟動的「南方雨林計畫」，期許透過政府、法人及民間企業的力量，協助南臺灣在車用與綠電等化合物半導體的相關應用在南部扎根。以工研院為例，南方雨林計畫將分別在臺南六甲及沙崙設立化合物半導體的應用研發基地及測試服務，落實政府大南方、大發展方向，希望扶植南部相關產業能達到試量產成效並衍生新創事業體，規劃以化合物半導體及動力電子領航，建立技術能量及營運規模，整合上下游形成產業供應鏈。

在PCS於儲能與綠能電子的應用方面，工研院綠能與環境所所長王人謙認為，綠能產業發展的重點之一，就是儲能系統的建立。而儲能真正的成本不僅是電池等硬體設備，如何有效儲能，更是考驗系統的調度及管理能力。PCS便是連接電網系統和電池之間的橋樑，可以實施有效和安全的儲電和放電管理，如何能掌握PCS技術，是綠色能源能否有效運作的關鍵。未來PCS將朝「低成本」、「效率提升」、「多功能」及「電網友好性」四大方向發展，工研院長期深耕PCS技術研發，已在臺南六甲院區建置旗艦級微電網系統測試場域，此外也與國內廠商進行技轉合作，協助產業界發展儲能技術。

在活動的交流大會上，分別針對「PCS於儲能應用及綠能電子技術發展與市場整合機會」及「化合物半導體應用於我國綠能領域之發展契機」兩項主題分別邀請台達電子資深處長艾祖華、資深處長刑泰剛、大同公司處長蔡知達、瑪基綠能公司經理劉智中、磊拓科技總經理蔡國基、穩晟材料科技總經理朱閔聖等產業界代表一同討論綠能產業發展的未來。針對化合物半導體應用，業界點出應提早布局積極搶市，並呼籲透過政策補助、人才培育等使其產業投資意願提升，擴大市佔後將可望帶動整體產業鏈在地化、技術國產化。

綠能 半導體 工研院

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