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夏普與OPPO簽專利許可協議 結束全球訴訟

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

夏普股份有限公司今（8）日表示，和OPPO廣東移動通信有限公司宣布達成專利交叉許可協議及合作，協議涵蓋了雙方終端產品銷售實施通訊技術標準所需的全球專利許可。同時，雙方同意撤回在全球各地的訴訟，結束自2020年以來在多個國家的專利訴訟與爭議。

夏普常務執行官兼研發事業本部部長種谷元隆表示，此次與OPPO簽訂交叉許可協議，是尊重雙方智慧財產權價值的結果。夏普已將通訊標準必要專利授權給多家領先企業，此協議的簽訂再次證明夏普專利組合的價值。

OPPO智慧財產權部高級總監馮英表示，OPPO堅信研發創新的價值，並且高度尊重智慧財產權，倡導合理利用智慧財產權，建立健康的智慧財產權生態。我們對兩家公司和平解決全球專利糾紛的結果感到高興。此次交叉許可協議也再次彰顯OPPO智慧財產權的價值。

智慧財產權 OPPO 夏普

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