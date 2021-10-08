威剛Q3營收96.9億元 前三季SSD營收突破百億元

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公布9月合併營收與8月相當達32.03億元。累計今年第3季合併營收為96.9億元，年增12.69%；前三季合併營收年增26.39%達294.07億元。

威剛表示，今年以來DRAM與NAND Flash價量齊揚，各產品線出貨表現均較去年明顯提升，其中又以固態硬碟(SSD)成長最為亮眼。在市場需求及平均容量持續攀升下，公司今年前三季SSD產品營收已突破100億元大關至109.33億元，年成長幅度逾4成，超越去年全年SSD產品營收。

威剛指出，整體SSD應用需求從2020年底即開始升溫加熱，公司也提前備貨SSD控制IC，以滿足客戶訂單需求。今年SSD產品出貨量與營收規模屢創佳績，較去年大幅提升，加上第三季NAND Flash價格漲幅相對DRAM產品強勢，今年前三季營收規模不僅穩居公司第二大產品線，對整體營收貢獻比重也接近4成達37.18%。

威剛看好，隨著上游原廠NAND Flash製程技術不斷提升、單位成本持續優化，以及資料中心儲存需求日益擴大，未來幾年企業型與消費型SSD需求仍極具成長潛力。

同時，遊戲機PS5也正式支援擴充PCIe Gen 4 SSD，都將加速SSD於遊戲機應用端的滲透率，持續擴大NAND Flash應用需求位元成長。

公司也將在10月底前推出新款LEGEND 840 SSD，可支援PS5容量擴充，並擁有每秒5,000 /4,500MB的連續讀寫速度及高達2TB的儲存容量。

DRAM市況方面，威剛認為，近期DRAM現貨價走勢已轉趨平穩，半導體供應鏈供給吃緊也逐步改善中，隨著新一代作業平台與微軟Win 11上市推升對記憶體規格要求，明年上半年將可望刺激新一波個人電腦換機與記憶體升級需求，帶動DRAM整體價格重回向上趨勢。

分析威剛9月產品結構，DRAM營收占比44.51%，SSD產品比重35.6%，隨身碟、記憶卡與其他產品為19.89%。第三季DRAM營收比重45.33%，SSD貢獻營收34.2%，隨身碟、記憶卡與其他產品為20.47%。