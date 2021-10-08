南亞科總經理李培瑛看第四季 市況將小幅修正

記憶體大廠南亞科（2408），今（8）日公布財報，總經理李培瑛表示，目前看來由於市場第四季到明年第一季記憶體市況及價格都將修正，不過他強調，由於目前市場主要需求仍在，且全球主要的上游原廠庫存仍維持低水位，因此他預期，這二季的記憶體價格修正不會太深。

對於第三季的記憶體出現下滑，李培瑛表示，主要由於上游原廠在PC市場賣出較多的低品質的記憶體，對市場供給及信心造成影響，讓市場價格出現修正。

不過，李培瑛表示，目前看來，需求端在伺服器及手機端的需求仍相對穩健，消費型部分產品確實有些轉弱，不過，整體需求面仍看好。

而在供給面上，李培瑛強調，目前全球重要的上原廠庫存仍維持在低水位，因此，在需求仍穩健，上游也沒有庫存去化壓力下，他預期今年第四季到明年第一季市況及價格會有修正，但修正幅度不會太深。

至於南亞科第四季展望，李培瑛也指出，銷售量第四季已經不會成長，主要因庫存在第三季都已經賣完了，第四季只能銷售正常的產出量，他指出，南亞科銷售量重新有成長動能，需等到10奈米級新產品產出才有機會再增加銷售量，時間點估計是明年上半年10奈級可以小量出貨。