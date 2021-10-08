南亞科李培瑛：預期DRAM修正僅短期 Q4將微幅修正

DRAM大廠南亞科（2408）今（8）日召開法說會，回應媒體關注有外資指出DRAM寒冬將至，南亞科總經理李培瑛指出，DRAM並不是寒冬，可能不會跟外資說的2017-2018寒冬將至，目前需求端主要市場仍穩健，供應商庫存仍低，短期修正不會是長期，預期修正僅短期，且修正情況不會跟2017-2018年一樣。

展望未來，李培瑛指出，南亞科原先第4季預期持平至微幅更好，不過目前預料DRAM價格會微幅往下，幅度不會很大，因此目前看第4季整體微幅修正，估將介於第2與第3季之間，DDR3需求仍不錯，目標消費型應用維持在約60-75%之間，另外伺服器客戶追貨很緊。

至於明年第1季，李培瑛指出，目前看來持平或持續修正，後續則觀察長短料供應鏈、地緣政治等情況能否改善。

資本支出方面，李培瑛指出，相關投資是為了10奈米級產品量產設備採購，預期今年維持，希望明年初開始小量生產，明年初步看來資本支出會更高一點，詳細數字則待明年再來跟各位報告詳細數字。

李培瑛強調，整體市況仍看供需，雖然DRAM仍面臨週期情況，但仍相對穩定，且過去2017-2018年大廠在寒冬仍多處於獲利，相較過去十年前僅能有一家獲利的情況已改善。

李培瑛提到，供應商對市場需求判斷很關鍵，產能增加今年度較積極，但沒有預期到長短料影響如此嚴重，今年3-4月開始東南亞組裝廠受到新冠疫情干擾部分停工，對生產造成不順的情況並未預期到。

李培瑛指出，其次則是全球的通膨與地緣政治因素如限電等，都是供應商預期之外，都造成短期供需不平衡，供應商現貨部分低品質產品也影響市場信心，他預期僅是短期，因為供應商庫存多數很低，且在供應鏈長短料考驗之際需求仍處於不錯，預料明年相關情況會持續改善。