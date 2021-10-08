宏碁守護小寶貝 贈新北幼兒園超氧抑菌機洗手抗菌

日前宏碁（2353）集團子公司宏碁通信已在9月開學之際捐贈「超氧抑菌機」予台北市幼兒園，此次將延續守護學童健康防護的關愛，由宏碁基金會再次啟動捐贈計畫並擴大至新北市，將捐贈新北市幼兒園「超氧抑菌機」，藉由超氧抑菌機協助提升幼兒園內的用水品質，打造防護水龍頭，預計將有近百間幼兒園受惠。

今日，宏碁基金會執行長郭劍成偕同新北市教育局副局長歐人豪及新北市議員張維倩出席捐贈儀式，現場邀請幼兒園代表親身體驗「超氧抑菌機」裝置及功能；並由新北市教育局特別回贈感謝函，以感謝宏碁集團為守護校園盡一份心力。

宏碁基金會執行長郭建成表示：「宏碁基金會長期關心教育及社會穩健發展。自本土疫情升溫以來，宏碁基金會即率先捐贈抗菌鍵鼠組提供第一線醫療單位使用；今開學已滿月餘，為協助維護大台北地區校園衛生的安全，宏基金會將集團捐贈的美意擴大，提供新北市幼兒園『超氧抑菌機』，共同守護幼苗。」

秋冬之際天氣亦逐漸轉涼，防堵疫情之餘，常見好發於幼童的冬日疾病也須積極預防，勤洗手即是防止病菌傳播的最基本方式。宏碁通信「超氧抑菌機」採用台灣自主研發的蜂巢式超氧（臭氧）離子水瞬間融合技術，將超氧離子透過負壓的方式融入水中，超氧離子具有高氧化能力，經實驗證明，使用具有超氧離子的水，只需打開水龍頭3秒鐘，就可有效抑制大腸桿菌、金黃葡萄球菌等細菌以及黴菌達99%。宏碁基金會亦盼透過『超氧抑菌機』提升學童健康防護外，也鼓勵居家環境使用，有效去除農藥，同時清潔環境中的髒污及細菌。