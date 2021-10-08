千金股洗牌 力旺擠下大立光登上第三高價股

千金股排名出現洗牌，大立光（3008）今（8）日開低走低，盤中最低曾失守2,000元關卡，下滑至1,990元，終場收在2,005元，下跌125元，跌幅5.86%，落居到千金股排名第四名；矽智財（IP）廠力旺（3529）則是續飆新高價，以2,170元收盤，擠下大立光，登上第三高價股。

大立光第3季稅後純益52.6億元，創近八年同期低點，季增77%，年減10.3%，每股純益39.22元，單季毛利率跌破「6字頭」下滑至59.33%，季減1個百分點，為2015年第3季以來低點。

展望第4季，林恩平表示，目前看來10月、11月需求差不多，部分高階手機鏡頭導入因供應鏈問題，缺少AP（應用處理器）將遞延至明年；至於是否有意實施庫藏股，他則是表示「有在考慮」；同時為確保競爭優勢，不排除再對競爭對手發動專利戰。

外資則是調降大立光目標價，由3,860元調降至2,990元，跌破「三字頭」；大立光今日以2,085元開低，下跌45元，盤中低點一度下滑至1,990元，再往下探底，終場收在2,005元，驚險守住2,000元關卡價。

大立光股價走跌，力旺則是續創新高的表現，早盤以2,120元開低後翻紅，一度衝上2,210元，創下歷史新高，終場收在2,170元，上漲45元，漲幅2.11%，創下收盤新高價，擠下大立光成為第三高價股。