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矽格接單暢旺 第3季營收續創單季新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

近期半導體產業雖傳雜音，不過，多數封測廠的接單及營運表現仍相對較佳，其中，IC封測廠矽格（6257）近日公布9月合併營收雖較上月小幅下滑，不過仍維持高檔水準，也使得該公司第3季單季合併營收創下歷史新高表現。

IC封測廠矽格9月合併營收15.27億元，較上月小幅下滑3.98%，但比去年同期增加33.16%，以單月合併營收來看，9月仍是史上第三高水準，今年第3季合併營收為46.81億，較上季成長11.3%，也較去年同期增加41.98%，續創單季歷史新高。累計今年前三季營收為123.9億元，較去年同期成長39.02%。

矽格為台灣無線射頻(RF)IC測試大廠，在遠距商機、數位轉型驅動下，封測產業也迎來大榮景，矽格也積極擴產因應，今明兩年資本支出將維持30-40億元的高檔水準。公司測試機台已從今年初的約1500台增至1600台，下一波產能預計在第四季至明年初陸續到位。

對於產業後市，市場法人表示，5G及WiFi 6整體需求增加以及測試時間拉長，有利後市訂單呈現價量齊揚，此外，儘管近期終端市場對5G手機後市拉貨動能出現疑慮，但因測試產品線眾多，因此，市場仍看好矽格的後市營運展望。

營收 矽格 封測

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