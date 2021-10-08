後疫情時代將臨 研調估明後年NB出貨小幅衰退

隨著全球疫苗覆蓋率提升及社會、企業及學校重啟，今年下半年先進國家教育及消費需求已有從成長反轉的跡象；DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示，巿場將進入後疫情時代，預期明、後年因疫情需求及政府補貼紅利不再，NB出貨將現小幅衰退，預期2024~2026年間，NB巿場將因面板及新硬體平台帶來的產品革新而重回成長。

2021年新冠肺炎疫情惡化，在擴大NB需求的同時，也為供給面帶來更多衝擊，預期在2023年後，業者將把更多心力轉向產品升級，以獲得下波出貨增長動能。

在面板技術方面，由於三星顯示器(SDC)開始將更多有機發光二極體(OLED)面板資源投入NB巿場，加上主要品牌都投入OLED NB設計，預期NB採用OLED面板的比率在未來幾年將快速增長。

低溫多晶矽(LTPS)面板已是PC品牌開發中高階機種時常採用的技術，巿場占比也有上升空間，預期2023年先進面板技術佔比將達2成以上。

在蘋果(Apple)開始採用ARM架構處理器後，ARM處理器對品牌的吸引力也正逐漸提升，ARM Chromebook或WoA (Windows on ARM)機種今年出貨量都 將較往年顯著成長，預期到2024年，ARM NB合計將突破4,000萬台大關。

主要品牌2022年出貨表現方面，預估都將面臨衰退，其中，前五大品牌將有三大業者年減將超過5%，主因教育與北美入門消費巿場都將有較大程度的衰退。