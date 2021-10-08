快訊

金六結驚傳役男涉案出庭趁機逃兵 憲兵隊出動急找人

太陽花攻占行政院案更一審宣判 魏揚等7人公訴不受理確定

後疫情時代將臨 研調估明後年NB出貨小幅衰退

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

隨著全球疫苗覆蓋率提升及社會、企業及學校重啟，今年下半年先進國家教育及消費需求已有從成長反轉的跡象；DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示，巿場將進入後疫情時代，預期明、後年因疫情需求及政府補貼紅利不再，NB出貨將現小幅衰退，預期2024~2026年間，NB巿場將因面板及新硬體平台帶來的產品革新而重回成長。

2021年新冠肺炎疫情惡化，在擴大NB需求的同時，也為供給面帶來更多衝擊，預期在2023年後，業者將把更多心力轉向產品升級，以獲得下波出貨增長動能。

在面板技術方面，由於三星顯示器(SDC)開始將更多有機發光二極體(OLED)面板資源投入NB巿場，加上主要品牌都投入OLED NB設計，預期NB採用OLED面板的比率在未來幾年將快速增長。

低溫多晶矽(LTPS)面板已是PC品牌開發中高階機種時常採用的技術，巿場占比也有上升空間，預期2023年先進面板技術佔比將達2成以上。

在蘋果(Apple)開始採用ARM架構處理器後，ARM處理器對品牌的吸引力也正逐漸提升，ARM Chromebook或WoA (Windows on ARM)機種今年出貨量都 將較往年顯著成長，預期到2024年，ARM NB合計將突破4,000萬台大關。

主要品牌2022年出貨表現方面，預估都將面臨衰退，其中，前五大品牌將有三大業者年減將超過5%，主因教育與北美入門消費巿場都將有較大程度的衰退。

NB 面板

延伸閱讀

NVIDIA將對收購Arm事宜做出妥協 以利說服歐盟同意

Win 11有狀況 恐打亂PC換機潮

大作等級？《3A時鐘》現身Switch商店 看時間之餘還能玩小遊戲

HMD Global揭曉Nokia T20平板 採用紫光展銳處理器

相關新聞

台灣半導體廠免答機密 蘇貞昌：美國調查全球普遍性、不強迫

針對經濟部和AIT達成共識，台灣晶片廠不用向美國提交機密資料，行政院長蘇貞昌今天上午受訪時說，「我們有美國的溝通管道相當...

美國要求提供資料 半導體業者：客戶機密會保密

美國日前要求台積電與韓國三星（Samsung）等半導體業者提供客戶數據、庫存等業務資料引發各界關注。台積電、聯電及力積電...

與AIT會面 王美花：問卷不必填半導體機敏資料

美國政府日前要求台灣、南韓等國半導體產業須提供有關於客戶名單、晶片庫存量等涉及營業秘密資料而惹議。經濟部長王美花日前與A...

美國要求「護國神山」給資料 AIT：是「自願性」提供

美國政府日前要求台灣、南韓等國半導體產業須提供有關於客戶名單、晶片庫存量等涉及營業秘密資料而惹議。AIT發言人鄧艾德今（...

Win 11有狀況 牽動祥碩、譜瑞後市

超微（AMD）宣布搭載旗下Ryzen處理器的裝置安裝Win 11作業系統之後，在極端狀況下，效能恐大減10%至15%，恐...

Win 11有狀況 恐打亂PC換機潮

全球第二大電腦中央處理器（CPU）廠超微（AMD）示警，搭載該公司Ryzen處理器的裝置，安裝微軟最新Win 11作業系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。