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美國要求「護國神山」給資料 AIT：是「自願性」提供

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
美國要求包括台積電在內的半導體產業提供營業秘密資料引發爭議。 聯合報系資料照
美國要求包括台積電在內的半導體產業提供營業秘密資料引發爭議。 聯合報系資料照

美國政府日前要求台灣、南韓等國半導體產業須提供有關於客戶名單、晶片庫存量等涉及營業秘密資料而惹議。AIT發言人鄧艾德今（8）日正式回應，對於問券調查可能涉及到營業秘密的部分不會對外公開，也同時會遵守營業秘密。

鄧艾德表示，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）和半導體業主要參與者的會面，討論有關於半導體供應鏈的挑戰及如何增加供應鏈透明度，而這場會議也就衍生出向廠商詢問資料的問券調查。

鄧艾德強調，為了加速供應鏈資訊流通、調查資料缺口及供應鏈瓶頸等，該問權調查整個供應鏈，包括製造端、消費端及中間產業鏈，而調查是「自願性」提供有關於庫存、需求及供應狀況。

AIT發言人鄧艾德。 圖／AIT提供
AIT發言人鄧艾德。 圖／AIT提供

半導體 美國商務部 晶片 AIT

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