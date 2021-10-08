美國要求「護國神山」給資料 AIT：是「自願性」提供

美國政府日前要求台灣、南韓等國半導體產業須提供有關於客戶名單、晶片庫存量等涉及營業秘密資料而惹議。AIT發言人鄧艾德今（8）日正式回應，對於問券調查可能涉及到營業秘密的部分不會對外公開，也同時會遵守營業秘密。

鄧艾德表示，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）和半導體業主要參與者的會面，討論有關於半導體供應鏈的挑戰及如何增加供應鏈透明度，而這場會議也就衍生出向廠商詢問資料的問券調查。

鄧艾德強調，為了加速供應鏈資訊流通、調查資料缺口及供應鏈瓶頸等，該問權調查整個供應鏈，包括製造端、消費端及中間產業鏈，而調查是「自願性」提供有關於庫存、需求及供應狀況。