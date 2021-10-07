鴻華先進自駕車開放平台應用 首次公開展示

鴻海（2317）旗下鴻華先進科技今（7）日宣布，以鴻華自駕開放平台為基礎，搭載工研院資通所自駕感知系統軟體的研發成果，將首度在台灣對外展示。在經濟部技術處科專計畫的支持下，預計10月8日至10月11日於基隆海科館潮境公園進行應用展示，並於每日上午提供民眾實車體驗。藉此活動展現國內車輛產業鏈與法人研發單位於智能電動車的合作開發成果。

鴻海對於電動車的策略，是打造一個開放的電動車軟體、硬體平台，加快電動車的開發速度。透過鴻華先進自主研發的自駕開放平台，所打造的自駕車即使在路寬較窄的道路，甚至遊客人群擁擠的環境下，也能展現具備固定路線繞行、自動煞車、停止起步、路邊停車障礙物繞行及動態行人繞越閃避等自駕功能。透過開放體驗活動，讓對自駕車有興趣的民眾，在欣賞台灣東北角潮境公園的海景與山景釋放心靈壓力之餘，亦能體驗自然與科技的完美結合。

自駕開放平台解決長久以來，傳統車輛平台載具取得不易，且成本過高的問題。以往只有規模較大的新創公司，才有資源嘗試自駕系統與平台載具的整合；規模小的新創業者，只能以改裝車輛的方式因應，以致於車輛的整合度及可靠度均不足。若依照傳統車輛平台開發，從設計到商品化平均需要2至3年的時間，需耗費較大的資源以及時間。

鴻華先進的開放平台將有助於降低車型開發期，自駕車相關供應鏈只要專注於感知、運算、傳輸等技術研發，對接開放平台的介面，即可上路展開系統開發及應用，包含開發測試過程中對自駕系統局部或全面的擴充、替換。本次透過鴻華開放平台與第三方合作的首例，而且短短一年就展現成果，除了讓外界看到開放生態系的成果，也將做為鴻華先進下世代平台優化的動能。