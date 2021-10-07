全球減碳、產業鏈重組 工研院IEK：信任台企解題能力

工研院今（7）日舉辦《鏈國際：強韌協創 永續共榮》專刊發表，揭示台灣在產業發展上需要特別關注4大國際重要趨勢，包括數位轉型、產業生態鏈重組、重振在地經濟、淨零碳排，並提出產業4大方向。工研院IEK所長蘇孟宗表示，台灣企業具有高度韌性，面對挑戰「很會解題」，相信一定可以克服所有難關。

工研院產業科技國際策略發展所所長暨人工智慧應用策略辦公室主任蘇孟宗會中指出，台灣產業以出口為導向，出口佔GDP比重超過70%，據世界貿易組織統計，2020年全球有超過90%的國家/地區與台灣具有經貿往來關係，顯示全球區域情勢對於我國產業至關重大。然而，新冠疫情改變了全世界的生活模式與產業面貌，2021年會是時代的分界線，未來30年世界的競爭版圖將與過去30年迥然不同，「國際鏈結」也將有不同的內涵。

蘇孟宗進一步表示，根據產科國際所研究團隊對世界競爭版圖移轉的關鍵觀測，數位轉型、產業生態鏈重組、重振在地經濟、淨零碳排等4大趨勢，將深切影響台灣未來5到10年的產業發展。建議企業應朝向「建構強韌生態」、「強化在地價值」、「引領創新應用」、「實現永續環境」等4大方向敏捷接軌國際，新國際情勢下，包括低軌通訊衛星、電動車、半導體設備、精準健康、低碳材料、數位平台、科技農業等都將是台灣企業大展身手的機會，而軟硬體人才、AI人工智慧終端與硬體的結合更是台灣的利基。

蘇孟宗會後受訪時指出，淨零碳排需要台灣的大企業帶著供應鏈上的小中小企業一起做，他認為未來成績將會不錯，雖然減碳、各國碳關稅等都是挑戰，但台灣企業的優點就是韌性極高，無論什麼難題都能「解題」。

另外，對於台灣「第二波鮭魚回流」會否出現，蘇孟宗認為，不能期待製造業部分要全部將生產基地移回台灣，但是期待產業能把最高價值的部分移回台灣，讓台灣作為「總部」的角色，因應不同需求在各國設廠、由台灣來進行最高層級的工作。